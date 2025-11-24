Pakistan, vriten 3 ushtarë dhe 3 militantë në sulmin ndaj selisë së forcave të sigurisë

Të tre sulmuesit vetëvrasës dhe po aq personel sigurie u vranë në një sulm ndaj selisë së forcës paraushtarake në qytetin veriperëndimor të Peshawarit në Pakistan sot në mëngjes, transmeton Anadolu.
Shefi i policisë së qytetit, Mian Saeed u tha gazetarëve se sulmuesit vetëvrasës u kapën kur u përpoqën të hynin në selinë e Policisë Federale.
Një nga sulmuesit hodhi veten në erë në hyrje të selisë ndërsa dy arritën të hynin në kompleks, ku u përleshën dhe u vranë, shtoi ai.
Forcat e sigurisë rrethuan zonën dhe po kryejnë operacion pastrimi.
Presidenti i Pakistanit, Asif Ali Zardari dhe kryeministri Shehbaz Sharif e dënuan sulmin dhe u shprehën nderime forcave të sigurisë për veprimin e shpejtë që shpëtoi “jetë të çmuara”.
Në deklarata të ndara, ata thanë se lufta e kombit kundër terrorizmit do të vazhdojë pavarësisht “këtyre sulmeve frikacake”.