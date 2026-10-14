Palestina: Hapja e ambasadës së Kolumbisë në Kudsin Perëndimor përbën shkelje të së drejtës ndërkombëtare

Palestina deklaroi të mërkurën se hapja e një ambasade nga Kolumbia në Kudsin Perëndimor shkel të drejtën ndërkombëtare dhe rezolutat e OKB-së, transmeton Anadolu.
Ministria e Jashtme palestineze tha se hapja e ambasadës përbën “shkelje flagrante të së drejtës ndërkombëtare dhe rezolutave përkatëse të OKB-së, si dhe sulm ndaj popullit palestinez dhe të drejtave të tij kombëtare të drejta dhe legjitime”.
Ajo theksoi se të gjitha masat dhe vendimet për ndryshimin e statusit ligjor dhe historik të Kudsit janë “të pavlefshme dhe pa asnjë efekt juridik”.
Ministria tha se “hapja e një ambasade në Izrael në Kudsin e pushtuar shkel rezolutat e OKB-së, veçanërisht rezolutat 476 dhe 478 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së”.
Dy rezolutat, të miratuara në vitin 1980, konfirmojnë paligjshmërinë dhe pavlefshmërinë e masave izraelite që synojnë ndryshimin e karakterit dhe statusit ligjor të Kudsit, në kohën kur Izraeli miratoi një ligj për aneksimin e Kudsit Lindor.
Ministria tha se veprimi i Kolumbisë gjithashtu “minon konsensusin ndërkombëtar për statusin ligjor të qytetit dhe cenon të drejtat e patjetërsueshme të popullit palestinez”.
Ajo paralajmëroi se ky hap e nxit Izraelin të vazhdojë “politikat e tij koloniale dhe përpjekjet për të imponuar realitete të paligjshme në terren”.
Përveç Kolumbisë, edhe SHBA-ja, Guatemala, Hondurasi, Kosova, Papua Guinea e Re, Paraguai, Fixhi, Nauru dhe rajoni separatist i Somalisë, Somaliland, kanë zhvendosur ambasadat e tyre në Kudsin Perëndimor ose kanë hapur ambasada në qytet, në kundërshtim me rezolutat ndërkombëtare që lidhen me statusin e Kudsit.
Ministria e Jashtme palestineze i bëri thirrje Kolumbisë të respektojë të drejtën ndërkombëtare dhe rezolutat përkatëse të OKB-së, duke kërkuar që ajo “ta tërheqë këtë hap për të ruajtur perspektivat për arritjen e një paqeje të drejtë dhe gjithëpërfshirëse”.
Më herët të mërkurën, Kolumbia hapi ambasadën në Kudsin Perëndimor. Ky veprim vjen pas rivendosjes së marrëdhënieve diplomatike me Izraelin në gusht, pasi Kolumbia i ndërpreu lidhjet me Tel Avivin në maj të vitit 2024, nën qeverinë e mëparshme.
Kudsi mbetet në qendër të konfliktit izraelito-palestinez dhe konsiderohet gjerësisht si një nga çështjet më të ndjeshme të tij.
Ndërsa Izraeli pretendon se i gjithë qyteti është kryeqyteti i tij, palestinezët e konsiderojnë Kudsin Lindor, të pushtuar nga Izraeli që nga viti 1967, si kryeqytetin e një shteti të ardhshëm palestinez, në përputhje me konsensusin e kahershëm ndërkombëtar dhe rezolutat e OKB-së.