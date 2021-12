Palestina i bën thirrje SHBA-së që të rihapë shpejt konsullatën e saj në Jerusalem

Ministria e Jashtme e Palestinës lëshoi një deklaratë me shkrim, me të cilën “dënohet politika zyrtare izraelite që synon vazhdimin e pushtimit, ndarjen e plotë të Jerusalemit nga Palestina dhe hebraizimin e qytetit”.

Në deklaratë rikujtohet se Konsullata e SHBA-së në Jerusalem ka ekzistuar që nga viti 1844, domethënë para krijimit të Izraelit.

“Izraeli po bën një luftë të hapur kundër Jerusalemit dhe ndër treguesit e kësaj lufte janë qëndrimet dhe deklaratat e shumë zyrtarëve izraelitë, përfshi këtu edhe Kryeministrin Naftali Bennett, se Konsullata e SHBA-së nuk duhet të hapet”, thuhet në këtë deklaratë, ku theksohet gjithashtu se nëse administrata amerikane dëshiron vërtet ta hapë konsullatën e saj në Jerusalem, ajo mund ta bëjë këtë pavarësisht qëndrimit të autoriteteve izraelite.

Duke nënvizuar se rihapja e Konsullatës së SHBA-së do të hedhë themelet për forcimin e marrëdhënieve palestinezo-amerikane, MPJ palestineze i bëri thirrje Uashingtonit zyrtar që të “shfaqë një qëndrim të qartë kundër Izraelit dhe të rihapë shpejt konsullatën e tij në Jerusalem”.

Ish-presidenti amerikan, Donald Trump, pasi zhvendosi ambasadën e vendit të tij nga Tel-Avivi në Jerusalem, më 4 mars 2019 mbylli gjithashtu Konsullatën e Përgjithshme të SHBA-së në Jerusalem, e cila u shërbente palestinezëve.

Presidenti i SHBA-së, Joe Biden, deklaroi gjatë fushatës së tij elektorale se do ta rihapte konsullatën në fjalë, pa specifikuar një datë.

Sekretari amerikan i Shtetit, Antony Blinken, gjatë takimit të majit në Ramallah me Presidentin palestinez, Mahmud Abbas, njoftoi po ashtu se do të rihapet Konsullata e Përgjithshme të SHBA-së në Jerusalem, e cila kujdeset për marrëdhëniet e Uashingtonit me Palestinën.

Ndërsa Kryeministri izraelit, Naftali Bennett, gjatë një daljeje publike në nëntor, pati thënë se “në Jerusalem nuk ka vend për një konsullatë amerikane që t’u shërbejë palestinezëve”. /trt