Palestina: Në burgjet izraelite mbahen mbi 4.700 të rinj dhe të reja palestineze

Gjithsej 4.769 të rinj dhe të reja palestineze janë duke u mbajtur në burgjet izraelite, tha Raed Abu al-Hummus, kreu i Komisionit Palestinez për Çështjet e të Burgosurve, transmeton Anadolu.
Raed Abu al-Hummus i bëri komentet në Ditën Ndërkombëtare të Rinisë, e cila shënohet çdo vit më 12 gusht për të nënvizuar çështjet e të rinjve dhe rolin e tyre në ndërtimin e shoqërive.
“Numri i të burgosurve të rinj meshkuj në burgjet izraelite nga mosha 18 deri në 40 vjeç është 4.713, ndërsa numri i të burgosurve të reja femra është 56”, tha Abu al-Hummus.
Ai tha se 41 nga 91 të burgosurit palestinezë të vrarë në burgjet izraelite që nga tetori 2023 ishin të rinj.
“Trupat e 40 prej tyre mbeten të mbajtura nga autoritetet izraelite, së bashku me dhjetëra trupa të burgosurish nga grupmosha të ndryshme,” shtoi ai.
Izraeli ka përshkallëzuar shkeljet kundër të burgosurve palestinezë që nga fillimi i luftës gjenocidale të mbështetur nga SHBA në Gaza më 7 tetor 2023.
“Është e drejta e të gjithë të rinjve palestinezë që ta shënojnë këtë ditë si gjithë të rinjtë në mbarë botën, të ëndërrojnë dhe planifikojnë për një të ardhme të ndritur pa të gjitha rreziqet dhe format e kërcënimit të imponuara nga okupimi mbi ta dhe mbi të gjithë popullin palestinez”, tha Abu al-Hummus.
“E drejta për jetë, liri, punë dhe lëvizje është e garantuar me norma dhe konventa ndërkombëtare dhe kjo duhet të realizohet në jetën e rinisë sonë”, shtoi ai.
“Rinia palestineze është shtylla kurrizore e luftës së popullit palestinez dhe luftëtarët e vërtetë për çlirimin nga okupimi, padrejtësia dhe shtypja”, tha Abu al-Hummus.
“Ata do të qëndrojnë të tillë derisa të realizohen shpresat dhe ëndrrat e tyre për liri dhe pavarësi, dhe derisa të arrijnë një jetë normale në siguri dhe stabilitet”, shtoi ai.
Ai u bëri thirrje institucioneve ndërkombëtare, veçanërisht organizatave të fokusuara tek të rinjtë, të refuzojnë shënjestrimin e të rinjve palestinezë dhe të ngrenë zërin për të drejtën e tyre për të jetuar të lirë nga kufizimet e vendosura nga pushtimi izraelit.
Më shumë se 9.400 të burgosur palestinezë mbahen në burgjet izraelite, duke përfshirë 92 gra dhe më shumë se 370 fëmijë, sipas grupeve të të drejtave palestineze dhe izraelite. Ata përballen me tortura, uria dhe neglizhenca mjekësore, të cilat kanë çuar në vdekjen e dhjetëra të burgosurve.
Në vitin 1948, Izraeli u themelua në tokën e pushtuar nga bandat e armatosura sioniste që kryen masakra dhe zhvendosën të paktën 750.000 palestinezë, përpara se Tel Avivi të pushtonte pjesën tjetër të territoreve palestineze dhe të refuzonte të tërhiqej prej tyre ose të lejonte themelimin e një shteti palestinez sipas rezolutave të OKB-së.