Palestina: Nuk do të ketë stabilitet në rajon pa një shtet palestinez me kryeqytet Kudsin Lindor

Zëdhënësi i Presidencës Palestineze, Nabil Abu Radine, tha se nuk do të ketë siguri dhe stabilitet në rajon pa krijimin e një shteti të pavarur palestinez në kufijtë e vitit 1967 me Kudsin Lindor si kryeqytet, transmeton Anadolu.

Sipas agjencisë zyrtare palestineze të lajmeve WAFA, Abu Radine bëri një deklaratë pasi kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se ishte kundër krijimit të një shteti palestinez.

“Nëse nuk krijohet një shtet i pavarur palestinez në kufijtë e vitit 1967 me Kudsin Lindor si kryeqytet, nuk do të ketë siguri dhe stabilitet në rajon. I gjithë rajoni është në prag të një vullkani si rezultat i politikave agresive të ndjekura nga autoritetet pushtuese izraelite kundër popullit palestinez dhe të drejtave të tij legjitime”, tha Abu Radine.

Duke theksuar se deklaratat e Netanyahut që refuzojnë krijimin e një shteti palestinez konfirmojnë se kjo qeveri është e vendosur të shtyjë të gjithë rajonin në humnerë, Abu Radine tha: “Kauzat e drejta të popullit palestinez do të mbizotërojnë dhe askush nuk do të jetë në gjendje t’i mposhtë ata”.

I pyetur në lidhje me lajmet në mediat amerikane se “administrata e Washingtonit po përgatitet për krijimin e një shteti palestinez pas Netanyahut”, kryeministri izraelit tha: “Një ditë pas Netanyahut. Kjo është e nesërmja për shumicën e qytetarëve izraelitë. Unë kam thënë vazhdimisht një gjë për 30 vjet. Ky konflikt nuk ka të bëjë me mungesën e një shteti, por me ekzistencën e një shteti”.