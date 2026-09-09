Palestina përshëndet kufizimet tregtare të 12 vendeve ndaj vendbanimeve të paligjshme izraelite

Palestina ka përshëndetur një deklaratë të përbashkët të 12 vendeve, të cilat riafirmuan angazhimin e tyre ndaj zgjidhjes me dy shtete dhe njoftuan kufizime ndaj tregtisë së mallrave të prodhuara në vendbanimet e paligjshme izraelite në territoret e pushtuara palestineze, transmeton Anadolu.
Zv/presidenti palestinez, Hussein al-Sheikh, tha se masat janë një “hap në drejtimin e duhur”, por bëri thirrje për veprime ndërkombëtare detyruese për të ndalur zgjerimin e paligjshëm të vendbanimeve dhe aneksimin de fakto të Bregut Perëndimor.
Deklarata u publikua nga ministrat e Punëve të Jashtme të Kanadasë, Danimarkës, Finlandës, Francës, Islandës, Irlandës, Norvegjisë, Polonisë, Portugalisë, Spanjës, Suedisë dhe Mbretërisë së Bashkuar.
Ministrat njoftuan kufizime ndaj tregtisë së mallrave nga vendbanimet e paligjshme, në një kohë kur qeveria izraelite po ndërmerr masa të reja, dhuna e kolonëve ka arritur nivele të paprecedenta dhe zgjerimi i vendbanimeve vazhdon.
Al-Sheikh tha se komuniteti ndërkombëtar duhet të shkojë përtej dënimeve dhe deklaratave politike dhe të ndërmarrë “masa detyruese dhe vendimtare” për të ndalur zgjerimin e paligjshëm të vendbanimeve dhe aneksimin.
Ai bëri thirrje për respektimin e së drejtës ndërkombëtare dhe rezolutave të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, si dhe për vënien para përgjegjësisë të atyre që janë përgjegjës për dhunën e kolonëve.
Projekti E1 kërcënon vazhdimësinë territoriale
Al-Sheikh paralajmëroi se vazhdimi i planeve të paligjshme izraelite për vendbanimet, veçanërisht projekti E1, kërcënon të copëtojë territorin palestinez, të ndajë pjesën veriore nga ajo jugore e Bregut Perëndimor dhe të minojë mundësinë e krijimit të një shteti palestinez me vazhdimësi territoriale dhe të qëndrueshëm.
Projekti E1 përfshin një zonë midis Kudsit dhe vendbanimit Maale Adumim, në lindje të qytetit. Zyrtarët palestinezë dhe ndërkombëtarë paralajmërojnë se zbatimi i tij do të ndante pjesë të Bregut Perëndimor dhe do të dëmtonte rëndë perspektivën për një shtet palestinez me vazhdimësi gjeografike.
“Mbrojtja e zgjidhjes me dy shtete nuk kufizohet vetëm në riafirmimin e angazhimit politik ndaj saj”, tha al-Sheikh, duke theksuar nevojën për të mbrojtur tokën palestineze nga aneksimi, zgjerimi i vendbanimeve dhe dhuna e kolonëve, për t’i dhënë fund pushtimit dhe për ta shndërruar të drejtën ndërkombëtare në veprim konkret.
Ai tha se masat praktike për ndalimin e aktiviteteve të vendbanimeve dhe vënien para përgjegjësisë të atyre që janë përgjegjës për shkeljet do të ndihmonin në ruajtjen e perspektivës për paqe dhe në forcimin e sigurisë rajonale dhe ndërkombëtare.
Masat vijnë në një kohë të përshkallëzimit të sulmeve të ushtrisë izraelite dhe kolonëve në Bregun Perëndimor të pushtuar që nga fillimi i gjenocidit në Gaza në tetor të vitit 2023.
Autoritetet palestineze kanë dokumentuar vrasje, arrestime, shembje të shtëpive, sulme ndaj xhamive dhe automjeteve, shkatërrim të tokave bujqësore, kufizime të qasjes së fermerëve në pronat e tyre dhe zhvendosje me forcë.
Sipas të dhënave palestineze, rreth 750.000 kolonë izraelitë jetojnë në 156 vendbanime të paligjshme dhe 360 pika të tjera në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar, përfshirë Kudsin Lindor.
Palestinezët paralajmërojnë se operacionet ushtarake izraelite dhe dhuna e kolonëve po i hapin rrugën aneksimit formal të Bregut Perëndimor, gjë që do të minonte krijimin e një shteti palestinez sipas rezolutave përkatëse të OKB-së.