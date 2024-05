Palestinë: Ja një vështrim në disa nga zhvillimet kryesore më të fundit

Dhjetra njerëz janë vrarë në sulmet izraelite në të gjithë Gazën, duke përfshirë një gazetar palestinez i cili vdiq me gruan dhe djalin e tij në një sulm në kampin e refugjatëve Jabalia.

Ministria e Jashtme franceze ka shprehur keqardhje për sulmin e Izraelit në Rafah dhe e përshkroi operacionin ushtarak si kërcënues për të “shkaktuar një situatë katastrofike” për civilët.

Ministrja e Jashtme Australiane Penny Wong ka thënë se miratimi i një rezolute të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara që mbështet kërkesën e Palestinës për anëtarësim të plotë në OKB do të “stimuloj paqën”.

Ministri i Jashtëm i Emirateve të Bashkuara Arabe ka denoncuar komentet e fundit të kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu që “ftojnë” Emiratet e Bashkuara Arabe “të marrin pjesë në administrimin civil të Gazës”.

Analistët kanë kritikuar një raport të Departamentit Amerikan të Shtetit si kontradiktor që thotë se Izraeli ka të ngjarë të ketë shkelur ligjin ndërkombëtar me përdorimin e armëve të prodhuara nga SHBA në Gaza, por Uashingtoni do të vazhdojë të furnizojë me armë izraelitët.