Palestinezët druhen nga përshkallëzimi i vazhdueshëm, ndërsa lufta në Gaza hyn në vitin e tretë

Ekipet mjekësore në Gaza po punojnë nën presion të madh për të trajtuar të plagosurit dhe për t’u shpëtuar jetën. Megjithatë, gjendja në spitale vazhdon të përkeqësohet për shkak të mungesës së madhe të ilaçeve dhe furnizimeve mjekësore.
Kriza e karburantit dhe naftës ka prekur gjithashtu spitalet, ku disa gjeneratorë kanë ndaluar së funksionuari. Spitalet po detyrohen të mbështeten vetëm në disa gjeneratorë të vegjël për të vazhduar punën.
Ndërkohë, dronët izraelitë fluturojnë në lartësi të ulët mbi Rripin e Gazës. Zhurma dhe prania e tyre po shtojnë frikën e palestinezëve për vazhdimin e sulmeve izraelite.
Ndërsa lufta po hyn në vitin e tretë, numri i palestinezëve të vrarë në Gaza ka kaluar 74 mijë.
Sipas raportimeve nga Gaza, shkeljet izraelite vazhdojnë edhe pse ato duhej të ndaleshin sipas marrëveshjes së nënshkruar në tetor të vitit të kaluar. Sulmet ndaj civilëve vazhdojnë në një territor ku Izraeli kontrollon më shumë se 60 për qind të Rripit të Gazës dhe ku jetojnë më shumë se 1.5 milion palestinezë të zhvendosur. /mesazhi