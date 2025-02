Palestinezët e Gazës Kundërshtojnë Planin e Trumpit: ‘Nuk Po Shkojmë Askund’

Banorët e Gazës kanë reaguar me zemërim dhe vendosmëri ndaj propozimit të ish-presidentit amerikan Donald Trump për të detyruar palestinezët të largohen nga enklava dhe për ta vendosur nën kontrollin e SHBA-së.

Në mes të kritikave të shumta ndërkombëtare, palestinezët në Gaza kanë shprehur refuzimin e tyre të prerë ndaj këtij plani, duke e cilësuar atë të papranueshëm dhe të pamundur.

“Ne nuk do të largohemi nga vendi ynë, nuk do të lejojmë një Nakba të dytë,” tha për agjencinë e lajmeve Reuters Um Tamer, një grua 65-vjeçare dhe nënë e gjashtë fëmijëve nga Gaza City. “I kemi rritur fëmijët tanë duke u mësuar se nuk mund të braktisin shtëpitë e tyre dhe nuk mund të pranojnë një tjetër katastrofë si ajo e vitit 1948.”

Ajo e cilësoi Trumpin si të çmendur, duke shtuar: “Nuk u larguam nga Gaza as kur ishim nën bombardime dhe uri. Si mendon ai se do të na dëbojë? Ne nuk po shkojmë askund.”

Ndërkohë, Samir Abu Basel, baba i pesë fëmijëve, ishte gjithashtu i ashpër në reagimin e tij. “Trump mund të shkojë në ferr, me idetë e tij, me paratë e tij dhe me besimet e tij,” tha ai për Reuters. “Ne nuk po shkojmë askund. Ne nuk jemi disa nga asetet e tij.”

Plani i Trumpit ka nxitur dënime nga shumë vende dhe organizata ndërkombëtare, ndërsa tensionet në rajon vazhdojnë të rriten. /mesazhi