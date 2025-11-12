Palestinezët e zhvendosur kërkojnë të kthehen në shtëpinë e tyre në kampin në veri të Bregut Perëndimor

Dhjetëra palestinezë të zhvendosur nga kampi i refugjatëve Nur Shams kanë demonstruar duke kërkuar të kthehen në shtëpitë e tyre pasi u detyruan të largohen muaj më parë për shkak të një ofensive të vazhdueshme ushtarake izraelite.
Sipas korrespondentit të Anadolu-t, protestuesit u mblodhën në hyrje të kampit, në lindje të qytetit Tulkarm, duke mbajtur pankarta që shkruanin “Ne duam të kthehemi në shtëpitë tona” dhe “Kampi nuk është vetëm një vend, është jeta jonë”.
Ata i bënë thirrje komunitetit ndërkombëtar për veprime urgjente për të rindërtuar kampin dhe për të siguruar kthimin e tyre.
Ndërkohë, ushtria izraelite vendosi një kordon ushtarak rreth kampit dhe i pengoi palestinezët të afrohen duke ngritur pika kontrolli.
Nihaya al-Jundi, një grua e zhvendosur dhe aktiviste e komunitetit, e përshkroi protestën e tyre si një “britmë dhimbjeje, ankthi dhe padrejtësie”. Ajo theksoi se edhe nëse shtëpitë e tyre janë shkatërruar, banorët dëshirojnë të kthehen në pronat që kanë ndërtuar me duart e tyre.