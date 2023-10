Palestinezët ende në pritje të kamionëve me ndihma që kanë ngecur në pikëkalim

Diku 175 kamionë me furnizime esenciale me ushqim, ujë dhe ilaçe kanë ngecur në anën egjiptianë në pikëkalimin në Rafah, ka raportuar AFP, ndërsa palestinezët në Gaza presin për ndihmat që do t’ua shpëtojnë jetët.

Ambasada amerikane në Izrael ka thënë se kalimi do të hapet në mëngjes.

Kalimi në Rafah është i vetmi për të cilin Izraeli është pajtuar të lejojë ndihma në Gaza. Pikëkalimet e tjera mes Izraelit dhe Gazës janë mbyllur nga forcat izraelite.

Izraeli ka dhënë leje vetëm për 20 kamionë, kurse OKB-ja ka thënë se të paktën 100 janë të nevojshëm të dërgohen. /koha