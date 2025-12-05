Palestinezët falin namazin e xhumasë mbi rrënojat e xhamisë së shkatërruar në Gaza

Palestinezët në qytetin jugor Khan Younis në Gaza kanë kryer faljen e namazit të xhumasë mbi rrënojat e xhamisë Al-Albani, e cila u godit rëndë nga një sulm ajror izraelit, raporton Anadolu.
Sulmi, që ndodhi në fillim të javës, e la në gërmadha këtë vend që dikur ishte aktiv për adhurim dhe qendër studimesh të Kuranit. Besimtarët u mblodhën në vend pavarësisht shkatërrimit të shkaktuar nga bombardimet e vazhdueshme.
Xhamia, më parë një qendër për mësimdhënie fetare dhe tubime komunitare, tani përbëhet nga betoni i shembur dhe metali i përdredhur. Falja e namazit në këtë vend shërbeu si një akt sfidues kujtimi dhe qëndrueshmërie mes konfliktit të vazhdueshëm.
Izraeli vazhdon të kufizojë hyrjen e ushqimit dhe ilaçeve në Gaza, ku rreth 2.4 milionë njerëz përballen me kushte të tmerrshme. Bllokada në enklavën e rrethuar ka çuar që mijëra familje të bëjnë përpjekje për të siguruar edhe nevojat më themelore.
Armëpushimi që hyri në fuqi më 10 tetor të këtij viti supozohej të ndalonte luftën, por Izraeli e ka shkelur atë çdo ditë, duke rezultuar në qindra viktima të tjera.
Në gjenocidin në Gaza që nga tetori i vitit 2023, Izraeli ka vrarë të paktën 70 mijë njerëz, kryesisht gra dhe fëmijë, si dhe ka plagosur gati 171 mijë të tjerë.