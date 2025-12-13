Palestinezët kërkojnë shtëpi të lëvizshme, pasi tendat janë shkatërruar

Palestinezët e zhvendosur në Gaza po kërkojnë shtëpi të lëvizshme dhe karavana, duke thënë se nuk mund të jetojnë më në tenda, të cilat janë bërë të brishta dhe të papërdorshme.
Banorët thonë se prej dy vitesh jetojnë me të njëjtat çarçafë plastikë dhe mbulesa, të cilat janë konsumuar dhe nuk i mbrojnë më nga shiu dhe i ftohti. Stuhia e fundit e dimrit ua ka shkatërruar edhe ato pak gjëra që kishin.
Edhe pse është shpallur armëpushim, palestinezët thonë se ende ndihen të pastrehë, pasi Izraeli vazhdon të ndalojë hyrjen e shtëpive të lëvizshme dhe karavanëve në Gaza.
Përveç strehimit, ata kërkojnë edhe nevoja bazë, si batanije, rroba dimri, xhaketa dhe këpucë. Sipas dëshmitarëve, gjatë javëve të fundit janë parë fëmijë që ecin zbathur në rrugë.
Palestinezët thonë se kjo fazë e armëpushimit duhet të jetë një periudhë lehtësimi pas vuajtjeve të gjata të zhvendosjes, por kushtet e jetesës mbeten shumë të vështira. /mesazhi