Palestinezët largohen nga qyteti i Gazës, ndërsa Izraeli thotë se kanë filluar fazat e para të sulmit

Një numër i madh palestinezësh po vazhdojnë të largohen nga Qyteti i Gazës pasi ushtria izraelite filloi fazat e para të një ofensive tokësore, thonë zyrtarët në qytet.
Trupat izraelite kanë krijuar një pikëmbështetje në periferi të qytetit – i cili është shtëpia e më shumë se një milion palestinezëve – pas ditësh bombardimesh intensive dhe zjarri artilerie, raporton BBC, transmeton KosovaPress.
Kjo ka bërë që Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, të ripërtërijë thirrjet për një armëpushim të menjëhershëm “për të shmangur vdekjen dhe shkatërrimin” që një sulm do të “shkaktonte në mënyrë të pashmangshme”.
Izraeli dëshiron të sinjalizojë se po ecën përpara me planin e tij për të pushtuar të gjithë Qytetin e Gazës pavarësisht kritikave ndërkombëtare.
Rreth 60,000 rezervistë po thirren për fillimin e ofesivws për të liruar personelin në detyrë aktive për operacionin.
Kryeministri Benjamin Netanyahu tha se po “shkurton afatet kohore” për kapjen e asaj që ai e përshkroi si “fortesat e fundit të terrorit” në Gaza.
Në një deklaratë, Hamasi akuzoi udhëheqësin izraelit për vazhdimin e një “lufte brutale kundër civilëve të pafajshëm në Qytetin e Gazës” dhe kritikoi atë që e quajti “shpërfillje” e tij për një propozim të ri për armëpushim nga ndërmjetësit rajonalë. Izraeli ende nuk i është përgjigjur zyrtarisht planit.