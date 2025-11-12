Palestinezët në Gaza kanë vështirësi të mëdha në qasjen në mjetet mjekësore

Palestinezët në Gaza që humbën këmbët në sulmet izraelite marrin mbështetje të kufizuar protezash në Qendrën e Gjymtyrëve Artificiale dhe Rehabilitimit në Deir al-Balah për të ndihmuar në vazhdimin e jetës së përditshme, raporton Anadolu.
Mijëra civilë janë vrarë dhe shumë të tjerë janë plagosur në sulmet izraelite gjatë dy viteve të fundit.
Mjekët, duke u përballur me mungesa kritike të furnizimit, shpesh detyrohen të amputojnë gjymtyrët për të shpëtuar jetë.
Shumë prej tyre nuk mund të sigurojnë proteza të avancuara për shkak të mungesës së pajisjeve mjekësore dhe transportit në zonën e bllokuar.