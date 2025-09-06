Palestinezët në Khan Younis dynden drejt pikës së shpërndarjes së ushqimit mes bllokadës izraelite

Një organizatë bamirëse shpërndau ushqime në Khan Younis të Gazës jugore të premten, ndërsa banorët vazhdojnë të përballen me mungesa nën bllokadën e Izraelit, raporton Anadolu.

Shumë palestinezë pritën me orë të tëra nën diellin përvëlues për të marrë sasi të vogla ndihme.

Që nga 2 marsi, autoritetet izraelite kanë mbyllur plotësisht të gjitha pikat kufitare të Gazës, duke e shtyrë popullsinë prej mbi 2 milionë banorësh të territorit drejt urisë.

Një vlerësim i sigurisë ushqimore i mbështetur nga OKB-ja ka konfirmuar tashmë urinë në Gazën veriore dhe pret që ajo të përhapet më tej në jug deri në fund të shtatorit.

Gjenocidi në Gaza hyri në ditën e 700-të të premten, me Izraelin që ka vrarë të paktën 64.300 palestinezë. Fushata ushtarake e ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me zi buke.

Nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi ​​urdhra arresti për Netanyahun dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes, Yoav Gallant, për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli gjithashtu përballet me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavën palestineze.

