“Palestinezët nuk do të mposhten”, thotë për AA aktivisti izraelit Peled, nip i një prej themeluesve të Izraelit

Aktivisti dhe shkrimtari izraelit Miko Peled, në lidhje me sulmet e Izraelit ndaj Palestinës, tha se palestinezët nuk do të mund të mposhten.

Peled, gjyshi i të cilit ishte një nga 37 nënshkruesit e Deklaratës së Pavarësisë së Izraelit dhe babai i të cilit ishte gjeneral në Luftën Gjashtëditore, foli për Anadolu mbi historinë e tij të të qenit një aktivist që ka mbrojtur të drejtat e palestinezëve dhe në lidhje me konfliktin e fundit izraelito-palestinez që po vazhdon nga 7 tetori.

Peled, i lindur në Kuds në vitin 1961, tha: “Unë vij nga një familje e njohur patriotike sioniste. Babai im, ndoshta personi më i njohur, ishte gjeneral. Matti Peled ishte oficer në vitin 1948 (Lufta izraelito-arabe) dhe gjeneral në 1967 (Lufta Gjashtëditore); këto janë dy ngjarjet më të rëndësishme të historisë së Palestinës dhe themelimit të Izraelit. Jam rritur si një person shumë patriot, si dhe mbështetës i madh i vendit tim, shtetit dhe, natyrisht, sionizmit”.

Duke thënë se ai u ndikua shumë nga idetë e babait të tij në fazat e hershme të jetës së tij, Peled vuri në dukje se ai shërbeu në ushtri për një kohë, si babai i tij, por më vonë u pendua dhe u largua.

Duke kujtuar se babai i tij ishte mbështetës i fortë i Luftës Gjashtëditore, Peled vazhdoi:

“Menjëherë pas luftës, kur babai im ishte ende me uniformë, tha: ‘Shiko, ne nuk po kërkojmë mundësi tani, sepse jemi të fortë, jemi këtu përgjithmonë, ekzistenca jonë nuk është më në harresë apo rrezik. Ne duhet të lejojmë që palestinezët të kenë shtetin e tyre të vogël në një pjesë të vogël të Palestinës’. Por përveç tij, askush nuk mendoi kështu. Sapo mbaroi lufta, ata filluan të ndërtonin qytete të mëdha në Kudsin Lindor dhe Bregun Perëndimor. Ata eliminuan çdo opsion që do të mund të zbatohej për Kudsin, Bregun Perëndimor dhe shtetin palestinez”.

– “Sipas sionizmit, nuk ka vend të quajtur Palestinë”

Peled nënvizon se nuk ka asnjë vend të quajtur Palestinë në filozofinë bazë të sionizmit.

“Sipas sionizmit, është tokë izraelite dhe ajo tokë u përket të gjithë hebrenjve në botë, jo palestinezëve që jetojnë atje. Nëse keni ideologji supremaciste, pra, nëse argumenton se një grup ka më shumë të drejta se tjetri, atëherë do të duhet të përdorësh dhunë ndonjëherë. Duhet të kesh një regjim aparteidi në mënyrë që kjo ideologji raciste të mund të realizohet. Ky është shteti i Izraelit”, thotë ai.

Ai vuri në dukje se Lufta Izrael-Palestinë filloi 75 vjet më parë, jo sot, me krijimin e Izraelit.

“Sionistët si lëvizje dhe më pas shteti i Izraelit, i cili doli nga kjo lëvizje, i shpalli luftë popullit palestinez. Ne pamë spastrim etnik dhe gjenocid në këtë luftë. Ne pamë politikat, pamë regjimin racist të aparteidit”, u shpreh Peled.

Duke e përshkruar Izraelin si një “shtet terrorist”, Peled tërhoqi vëmendjen për shtypjen që palestinezët kanë përjetuar prej vitesh.

“Palestinezët janë të ekspozuar ndaj terrorit çdo ditë. Kur ecni në rrugë nuk e dini nëse do të rriheni, thereni ose vriteni, nëse fëmijët tuaj janë të sigurt duke shkuar në shkollë, nëse shtëpia juaj do të shkatërrohet, nëse vëllezërit e motrat tuaja do të merren ose të rrëmbehen nga ushtria izraelite ose inteligjenca izraelite”, thotë ai.

– “E kuptova se po jetoja në një lloj kolonie, në një realitet sipërfaqësor, artificial”

Duke iu referuar mënyrës sesi ai filloi të vërë në dyshim ekzistencën e Izraelit pavarësisht se ishte rritur me ideologjinë sioniste, Peled tha: “Në vitin 1997, vajza e vogël e motrës sime u vra në një sulm vetëvrasës në Kuds. Ajo ishte 13 vjeçe. Kjo ishte një tragjedi që i tronditi njerëzit deri në palcë, e dini, pas një ngjarjeje të tillë, nuk mund ta shikoni botin me të njëjtin sy. Kjo më shtyu të shqyrtoj realitetin e asaj që më kishin mësuar dhe ekzistencën e Izraelit”.

Ai thotë se kishte ndërmarrë një udhëtim në Palestinë për të mësuar përgjigjet e pyetjeve të tij.

“Kur nisa udhëtimin tim, kuptova se vendi që mendoja se ishte vendi im ishte në fakt vendi i dikujt tjetër. Unë jetoja në një lloj kolonie, në një realitet sipërfaqësor, artificial, i cili nuk ishte real. Nuk bazohej në realitet. Ai bazohej në një shtet aparteidi të ndërtuar mbi gënjeshtra, dhe këto gënjeshtra legjitimonin shtetin e Izraelit”, shprehet Peled.

– “Të dënosh një komb të shtypur për rezistencën është kulmi i hipokrizisë”

Peled nënvizoi se sulmet e Izraelit ndaj Gazës, pa zgjedhur civilët, i konsideron mjaft agresive. “Palestinezët, të cilët nuk kishin asnjë lidhje me këtë incident, po paguajnë një çmim të rëndë. Izraeli u poshtërua dhe tani ka marrë gjithë hakmarrjen dhe ka shprehur zemërimin e tij ndaj njerëzve të pafajshëm dhe civilëve që nuk kishin asnjë lidhje me sulmin”, theksoi ai.

Sipas tij, media perëndimore imponon dënimin e Hamasit në çdo koment mbi konfliktin izraelito-palestinez.

“Është absurde të dënosh njerëzit që kanë qenë të shtypur për kaq shumë kohë kur dalin për të rezistuar. Kjo ishte diçka që pritej. Nëse duam të eliminojmë rezistencën, atëherë duhet ta eliminojmë shtypjen. Rezistenca është gjithmonë përgjigje ndaj shtypjes. Përgjigja palestineze ndaj dhunës më të madhe, e cila ka vazhduar për më shumë se 75 vjet, ka qenë kryesisht të paarmatosur”, deklaroi Peled.

Peled ndau pikëpamjen se përpjekjet e bëra për të dënuar Hamasin nuk u bënë për të tërhequr vëmendjen ndaj viktimave civile në Gaza dhe shtoi: “Nëse ka diçka për të dënuar, është të dënojmë regjimin e aparteidit. Është të dënojmë dhunën dhe brutalitetin që palestinezët u nënshtrohen çdo ditë, arrestimin dhe vrasjen e mijëra palestinezëve në Bregun Perëndimor ndërsa flasim, dhe racizmin që Izraeli u bën qytetarëve të tij palestinezë. Mjekët izraelitë që nënshkruan atë peticion për miratimin e bombardimeve të spitaleve në Gaza, studentët që kërkuan dëbimin e palestinezëve shtetas të Izraelit nga konviktet universitare dhe shumë të tjerë. Këto duhet të dënohen, por të dënosh një komb të shtypur për rezistencë është kulmi i hipokrizisë dhe nuk ka kuptim”.

– “Kjo është një luftë kundër paqes dhe drejtësisë. Njerëzit duhet të bëjnë zgjedhje”

Aktivisti dhe shkrimtari Peled thotë se është e paqartë se si do të përparojë konflikti izraelito-palestinez. “Ajo që është pa dyshim e qartë është se ata nuk do të jenë në gjendje t’i mposhtin palestinezët. Quajeni atë Hamas ose diçka tjetër. Nuk ka rëndësi si e quani atë. Nuk ka rëndësi se cilës lëvizje i përkasin palestinezët. Palestinezët nuk do të mposhten”, vlerësoi ai.

Sipas tij, çdo mbështetje nga komuniteti ndërkombëtar është jashtëzakonisht e rëndësishme për lirinë e Palestinës. “Izraeli përfaqëson gjithçka që ne e dimë se është e keqe. Thirrja për të mbështetur Izraelin do të thotë më shumë vdekje, më shumë shkatërrim, më shumë racizëm, më shumë humbje të jetëve të pafajshme. Kjo është një luftë kundër paqes dhe drejtësisë. Njerëzit tani duhet të bëjnë një zgjedhje”.

Duke theksuar se palestinezët vazhdojnë të luftojnë me të gjitha forcat e tyre pavarësisht se kanë paguar një çmim të rëndë, Peled përmbylli fjalët e tij si më poshtë:

“Shpresoj se ky ndryshim i madh, i cili besoj se ndodhi më 7 tetor, do ta çojë përpara çështjen palestineze në një mënyrë që do t’i lejojë palestinezët të kërkojnë atë që me të vërtetë meritojnë, së pari duke fituar më shumë mbështetje ndërkombëtare. Unë mendoj se palestinezët janë mësuar që gjithmonë të kërkojnë shumë pak dhe të marrin shumë pak. Por mendoj se është koha për të kërkuar gjithë Palestinën”.