Palestinezi sheh forcat izraelite t’i shkatërrojnë shtëpinë, lutja e tij: O Zot, hakmerru!

Pamje tronditëse në Bregun Perëndimor me zullumin e kryezullumqarëve të botës
Një pamje e postuar në mediat sociale tregon një burrë të moshuar palestinez duke parë forcat pushtuese izraelite teksa shkatërrojnë shtëpinë e familjes së tij në fshatin Shuqba, në perëndim të Ramallahut, në Bregun Perëndimor të pushtuar.
“O Zot, ata shkatërruan shtëpi dhe vranë gra, fëmijë dhe burra,” thërret burri.
Pamjet janë bërë më 10 shkurt. Më tej, ai lëshon lutjen e tij drejtuar Zotit:
“O Zot i botëve, hakmerru ndaj hebrenjve (Izraelit) dhe atyre që i mbështesin ata. Le të shoh një ditë errësire që vjen mbi ta si dita që erdhi mbi Adin dhe Themudin.
Zoti së shpejti do t’i dëgjojë lutjet tona. Lutem për këtë dhe gjatë namazit të natës.
O Zot, ata shkatërruan shtëpitë tona dhe vranë gratë, fëmijët dhe burrat tanë. O Zot, shkatërro shtëpitë e tyre”, thërret ai.
Të paktën 425 palestinezë janë vrarë dhe 1,206 janë plagosur në sulmet izraelite që nga 11 tetori, sipas Ministrisë Palestineze të Shëndetësisë në Gaza.
Në të njëjtën kohë, qindra mijëra familje të zhvendosura janë strehuar në kampe të improvizuara me tenda në të gjithë Gazën pasi shtëpitë e tyre u shkatërruan. /tesheshi