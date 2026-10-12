Pamje nga sulmi i huthinjve në aeroportin e Riadit: raketa, mbi besimtarët drejt Mekës…

Ngjarja që paralajmëron kohërat e vështira që po trokasin edhe për botën
Kanali Al Arabiya ka publikuar pamje ekskluzive që dokumentojnë momentet e para të sulmit të kryer nga milicia Huthi e Jemenit me një raketë të drejtuar në terminalin e pasagjerëve në Aeroportin Ndërkombëtar King Khalid në Riad. Siç mund të shihet në pamjet filmike, raketa ra midis besimtarëve nën irham që po udhëtonin drejt Mekës të kryenin Umra-n.
Një ditë pas sulmit ku u vranë 12 persona dhe u plagosën më shumë se 300, aeroporti në kryeqytetin saudit u vu përsëri në shënjestër të raketave. Koalicioni ushtarak i udhëhequr nga Arabia Saudite konfirmoi se një sulm i ri kishte shkaktuar një zjarr në aeroport, i cili ishte tashmë i mbyllur për trafikun e rregullt.
Zëdhënësi zyrtar i koalicionit, Gjenerali Turki al-Maliki, njoftoi se një “raketë e panjohur” kishte goditur sallën e pasagjerëve të Terminalit 4 – e njëjta ndërtesë që u godit të shtunën. Sipas tij, shërbimet e zjarrfikësve dhe të emergjencës shkuan menjëherë në vendngjarje për të shuar zjarrin, dhe në një operacion të veçantë, mbrojtja ajrore kapi një raketë lundrimi në afërsi të aeroportit. /tesheshi