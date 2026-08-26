Panamaja shpall gjendje të jashtëzakonshme kombëtare, El Salvadori dhe Hondurasi lëshojnë alarme të kuqe për thatësirën

Panamaja ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme kombëtare për shkak të efekteve të fenomenit meteorologjik El Nino, ndërsa El Salvadori dhe Hondurasi kanë lëshuar alarme të kuqe për thatësirën, teksa fenomeni klimatik po intensifikohet në Amerikën Qendrore, transmeton Anadolu.
Kabineti i Panamasë miratoi gjendjen e jashtëzakonshme kombëtare, ndërsa autoritetet paralajmëruan për efektet e El Ninos në furnizimin me ujë, bujqësi dhe prodhimin e energjisë hidroelektrike, me 11 pellgje lumore që po përballen me mungesë uji.
Përmbytjet kanë prekur të paktën 15.643 persona në Panama që nga janari. Autoritetet gjithashtu po paralajmërojnë për rënie të reshjeve në disa pjesë të vendit dhe për ndikime të mundshme në nivelet e ujit në rezervuarët që përdoren nga Kanali i Panamasë.
Dje, El Salvadori shpalli alarm të kuq për thatësirë meteorologjike dhe bujqësore në të gjithë vendin, duke përmendur kushtet e zgjatura të thata, temperaturat e larta dhe parashikimet për reshje nën mesataren deri në tetor.
Vendi regjistroi 19 ditë të njëpasnjëshme pa reshje që nga 7 gushti, si dhe 14 rekorde temperaturash gjatë muajit gusht.
Më 19 gusht, Hondurasi shpalli alarm të kuq në 75 komuna, ndërsa 71 të tjera u vendosën nën alarm të verdhë, pasi thatësira kërcënon furnizimin me ujë, të mbjellat dhe bagëtinë në Korridorin e Thatë të Amerikës Qendrore.
Reagimet institucionale në të tre vendet kombinojnë monitorimin hidrometeorologjik me masat e gatishmërisë dhe të mbrojtjes sociale.
El Salvadori planifikon transferta të përkohshme parash për familjet më të cenueshme, ndërsa Hondurasi ka një mekanizëm veprimi paraprak të mbështetur nga OKB-ja. Panamaja po përgatit programe specifike sipas sektorëve, që përfshijnë ujin, strehimin, shëndetësinë, ushqimin dhe ndihmën humanitare.
Thatësira po kërcënon kulturat bujqësore për mbijetesë, përfshirë misrin dhe fasulet, ndërsa autoritetet kanë paralajmëruar gjithashtu për rreziqe ndaj sigurisë ushqimore dhe furnizimit me ujë të pijshëm.
Organizata Botërore Meteorologjike ka parashikuar se fenomeni El Nino mund të arrijë intensitet të lartë, ndërsa autoritetet panameze kanë paralajmëruar se efektet e tij mund të zgjasin deri në vitin 2027.