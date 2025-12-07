Panik në Rusi, qindra vetura Porsche “u ndalën papritur dhe nuk mund të lëviznin”

Qindra pronarë Porsche në Rusi u përballën me një surprizë të pakëndshme të hënën, 1 dhjetor, kur makinat e tyre “u ndalën papritur dhe nuk mund të lëviznin”.
Problemi duket se lidhet me Sistemin e Ndjekjes së Automjeteve (VTS) të Porsche, i cili aktivizon automatikisht imobilizuesin e motorit nëse humbet sinjalin satelitor.
Modelet e prekura datojnë që nga viti 2013, dhe defektet shfaqen papritur dhe në mënyrë të paparashikueshme.
Pronaret raportojnë që disa makina fikeshin sapo niseshin, ndërsa të tjerët arritën t’i ndezin vetëm pas heqjes së baterisë për disa orë.
Disa kanë provuar të çaktivizojnë sistemin e alarmit për të rikuperuar funksionimin e makinës.
Përfaqësues të Porsche në Rusi dhe qendra globale nuk kanë dhënë asnjë deklaratë zyrtare për këtë situatë.
Spekulimet për një ndërhyrje të qëllimshme po qarkullojnë, por nuk ka prova konkrete.
Ndërkohë, qendrat e shërbimit dhe serviset janë mbushur me makina të bllokuara, ndërsa pronarët presin një zgjidhje të sigurt.