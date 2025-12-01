Papa Leo XIV lavdëron tolerancën fetare të Turqisë, rithekson zgjidhjen me dy shtete për Palestinën

Papa Leo XIV ka vlerësuar Turqinë si shembull të bashkëjetesës paqësore mes besimeve të ndryshme, duke theksuar se shumica myslimane e vendit jeton në harmoni me komunitetet e krishtera.
“Turqia, kryesisht myslimane, ka edhe komunitete të krishtera, duke treguar se besime të ndryshme mund të bashkëjetojnë në paqe; ky është shembulli që i duhet botës,” tha ai të dielën.
Ati i Shenjtë nënvizoi gjithashtu rolin potencial të Turqisë në përpjekjet globale për paqe, duke përmendur lidhjet e presidentit Recep Tayyip Erdogan me udhëheqësit e Ukrainës, Rusisë dhe SHBA-së — lidhje që, sipas tij, mund të ndihmojnë në ndërmjetësim, në arritjen e armëpushimeve dhe në përfundimin e luftës në Ukrainë.
I pyetur për bisedimet e tij private me presidentin Erdogan rreth krizave në Gaza dhe Ukrainë, Papa konfirmoi zhvillimin e tyre dhe vlerësoi rolin e Turqisë si aktor të rëndësishëm në përpjekjet diplomatike.
Ai përsëriti mbështetjen e Selisë së Shenjtë për zgjidhjen me dy shtete, duke theksuar se, pavarësisht kundërshtimit aktual të Izraelit, “ajo mbetet e vetmja rrugë përpara” për paqe të qëndrueshme mes izraelitëve dhe palestinezëve.
“Kemi të qartë se për momentin Izraeli nuk e pranon këtë zgjidhje, por ne e shohim si të vetmen zgjidhje,” tha Papa Leo XIV gjatë udhëtimit nga Turqia drejt Libanit. /mesazhi