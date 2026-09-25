Papa Leoni u bën thirrje liderëve të mos qëndrojnë indiferentë ndaj vuajtjeve në Lindjen e Mesme

Kreu i Vatikanit, Papa Leoni XIV u bëri thirrje sot liderëve të mos qëndrojnë indiferentë ndaj vuajtjeve në Lindjen e Mesme, duke kërkuar dialog dhe diplomaci në kushtet e luftës në Iran dhe Liban, transmeton Anadolu.
“Nuk mund të qëndrojmë indiferentë ndaj vuajtjeve të tilla që cenojnë dinjitetin njerëzor dhe i drejtohen Zotit për drejtësi”, tha Papa, duke iu referuar situatës në Lindjen e Mesme.
“Rëndësia e asaj që po ndodh në rajon duhet ta nxisë secilin prej nesh drejt një ndryshimi të vërtetë të zemrës dhe qëndrimit”, tha Papa.
“Prandaj ju bëj thirrje të mos pajtoheni kurrë me perspektivën e luftës duke e konsideruar atë të pashmangshme, por të promovoni pa u lodhur dialogun dhe diplomacinë”, shtoi ai.
Papa i bëri këto deklarata gjatë vizitës së tij katërditore në Francë, të cilën e nisi sot me mbërritjen në aeroportin Paris-Orly, ku u prit nga presidenti francez, Emmanuel Macron.
Në kuadër të vizitës, ai do të vizitojë gjithashtu selinë e UNESCO-s, do të marrë pjesë në një ceremoni në Notre-Dame de Paris dhe në një vigjilje me të rinjtë në “Stade de France”.
Rreth 1 milion persona pritet të jenë në Paris sot dhe nesër, sipas Ministrisë së Brendshme të Francës ndërsa rreth 14 mijë policë, pjesëtarë të xhandarmërisë dhe ushtarë janë dislokuar në kryeqytet.
Më pas, Papa do të udhëtojë drejt Lourdes dhe Metz, përpara se të kthehet në Romë të hënën.
Kjo është vizita e parë apostolike e një pape në Francë që nga viti 2008.