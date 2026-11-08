Papa Leoni u bën thirrje të rinjve të përqafojnë jetën familjare dhe lidhjet njerëzore gjatë vizitës në Uruguai

Papa Leoni gjatë ditës së dytë të vizitës së tij në Uruguai u ka bërë thirrje të rinjve që t’i përballojnë me guxim pasiguritë e botës moderne, të përqafojnë lidhjet e vërteta njerëzore dhe të marrin në konsideratë martesën dhe jetën familjare, transmeton Anadolu.
Duke iu drejtuar rreth 70.000 njerëzve në stadiumin historik Estadio Centenario në Montevideo, Papa mbajti një vigjilje lutjeje, ku morën pjesë mijëra të rinj.
Duke theksuar izolimin në rritje që lidhet me epokën digjitale, Papa paralajmëroi se ndërveprimet virtuale nuk mund të zëvendësojnë marrëdhëniet e vërteta njerëzore.
“Asgjë nuk mund ta zëvendësojë kontaktin e vërtetë njerëzor”, tha ai, duke u bërë thirrje të rinjve të mos izolohen në botën sipërfaqësore që ofrojnë ekranet dhe algoritmet.
Ai i inkurajoi ata të shikojnë njëri-tjetrin në sy, të kapen për dore dhe t’i ndajnë vështirësitë dhe gëzimet ballë për ballë.
Papa shprehu shqetësim për rritjen e sekularizimit dhe rënien e interesimit për fenë, duke i inkurajuar të rinjtë uruguaianë të kenë guximin të martohen dhe të krijojnë familje, në vend që t’i shohin fëmijët si barrë.
Papa thekson përdorimin e përgjegjshëm të inteligjencës artificiale
Papa përcolli një mesazh për transformimin teknologjik dhe inteligjencën artificiale gjatë një takimi me akademikë, studentë dhe përfaqësues të sektorit të arsimit në Universitetin Katolik të Uruguait (UCU) në Montevideo.
Ai theksoi nevojën që shkollat dhe universitetet të promovojnë përdorimin e përgjegjshëm dhe të mençur të teknologjive të reja, duke siguruar që njeriu të mbetet në qendër të përparimit teknologjik.
“Është një domosdoshmëri urgjente që sistemi ynë arsimor, në shkolla dhe universitete, të kontribuojë në përdorimin e mençur të teknologjive dhe inteligjencës artificiale, duke e vendosur njeriun përpara algoritmeve dhe duke harmonizuar inteligjencën teknike, emocionale, shpirtërore dhe ekologjike”, tha ai.
Papa viziton një nga lagjet më të varfra të Montevideos
Leoni udhëtoi gjithashtu drejt lagjes Casavalle, një nga zonat më të varfra të Montevideos dhe një distrikt i prekur nga nivele të larta të kriminalitetit.
Ai vizitoi Kishën Nuestra Senora de Guadalupe, ku theksoi burimet e konsiderueshme natyrore të vendit dhe bëri thirrje për përpjekje më të mëdha në mbrojtjen e fëmijëve në nevojë.
“Në një vend aq të pasur me burime si Uruguai, asnjë fëmijë nuk duhet të shkojë në shtrat i uritur apo të privohet nga e drejta për arsimim cilësor dhe një të ardhme dinjitoze për shkak të pasigurisë në rrugë”, tha ai.
Ai theksoi gjithashtu se asnjë fëmijë nuk duhet të ekspozohet ndaj dhunës që mund t’i marrë jetën.
Më vonë, Papa bëri një vizitë të papritur në Rezidencën Monsignor Jacinto Vera për priftërinjtë e moshuar në Montevideo.
40.000 besimtarë marrin pjesë në meshën në ambient të hapur në Paysandu
Dita e dytë e vizitës përfshiu një meshë të madhe në ambient të hapur në qytetin Paysandu, pranë kufirit me Argjentinën, ku morën pjesë 40.000 besimtarë.
Mesha u mbajt në parkun Paris Londres, ndërsa mijëra njerëz udhëtuan nga Argjentina dhe Brazili fqinj për të marrë pjesë.
Gjatë ceremonisë, Leoni përqafoi traditën uruguaiane të pirjes së mate-s, duke e përdorur këtë pije të njohur rajonale si simbol të vëllazërisë dhe solidaritetit.
Ai theksoi rolin e mate-s në bashkimin e njerëzve dhe forcimin e lidhjeve shoqërore.
“Mate nuk është thjesht një pije; është një simbol konkret i bashkimit, ndarjes, bisedës dhe forcimit të lidhjeve mes njerëzve”, tha ai.
Ai shtoi se bota moderne ka nevojë të ndajë vëllazërinë dhe miqësinë, në vend që të ndërtojë mure përçarëse.
Argjentina rrit nivelin e gatishmërisë së sigurisë para vizitës së Papës
Argjentina e ngriti nivelin e gatishmërisë së sigurisë në shkallën më të lartë përpara vizitës së Papa Leonit, e cila është ndalesa e dytë e turneut të tij në Amerikën e Jugut.
Qeveria njoftoi se po përgatit një operacion të paprecedentë sigurie për kreun e Kishës Katolike, i cili pritet të mbërrijë të dielën.
Autoritetet i cilësuan masat e sigurisë si të paprecedenta në historinë e vendit.