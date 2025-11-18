Papa paralajmëron se ndryshimi i klimës po ecën më shpejt se vullneti politik

Kreu i Vatikanit, Papa Leoni XIV paralajmëroi se kriza klimatike po përparon “më shpejt se vullneti politik”, duke i nxitur udhëheqësit botërorë në COP30 në Brazil të ndërmarrin veprime konkrete përpara se të zhduket shansi i mbetur i botës për të kufizuar ngrohjen në 1.5 gradë Celsius, transmeton Anadolu.
Në një video-mesazh drejtuar peshkopëve dhe kardinalëve të mbledhur në Belem, Papa tha se planeti po dërgon sinjale urgjente përmes “përmbytjeve, thatësirave, stuhive dhe nxehtësisë së pamëshirshme” ndërsa miliona njerëz mbeten të ekspozuar ndaj rreziqeve të rënda klimatike.
“Një në tre persona jetojnë në një cenueshmëri të madhe për shkak të këtyre ndryshimeve klimatike”, tha Papa, sipas “Vatican News”. Ai shtoi se Marrëveshja e Parisit mbetet udhërrëfyesi më i qartë për stabilizimin e klimës globale, por zbatimi i saj është dobësuar nga vendimet e qeverisë, jo nga të metat në marrëveshje.
Ai bëri thirrje për solidaritet të palëkundur global pas marrëveshjes ndërsa ftoi vendet të rrisin bashkëpunimin dhe mbështetjen për klimën për rajonet e cenueshme, veçanërisht në jugun global.
Papa u bëri thirrje udhëheqësve që t’i japin përparësi bashkëpunimit mbi përçarjen dhe paralajmëroi kundër trajtimit të natyrës si një burim interesash konkurruese. Bisedimet e OKB-së për klimën hyjnë në ditët e tyre të fundit këtë javë. Me mungesën e SHBA-së në COP30, vendet mbeten të ndara mbi ambiciet klimatike, masat e njëanshme tregtare dhe financimin.