Para kafesë së parë në mëngjes duhet të bësh një gjë, një zakon që mund të bëjë një ndryshim të madh

Një filxhan kafe është gjëja e parë që shumë njerëz kërkojnë sapo zgjohen, por para se të pinë gllënjkën e parë të kafesë, është mirë të pini një gotë me ujë. Ky zakon i thjeshtë në mëngjes mund ta ndihmojë trupin tuaj të rimbushë lëngjet e humbura gjatë natës, dhe për disa, mund të lehtësojë edhe shqetësimin e stomakut të shkaktuar nga kafeja.
Është mirë të pini ujë menjëherë pasi të zgjoheni. Gjatë natës, trupi humbet lëngje përmes frymëmarrjes dhe djersitjes, kështu që është e dobishme të rimbushni atë që është humbur në mëngjes. Marrja e pamjaftueshme e ujit mund të ndikojë gjithashtu në përqendrim dhe aftësinë për të marrë vendime.
Një hulumtim i botuar në vitin 2020 në revistën Psychological Research tregoi se të qëndruarit pa ujë për 12 orë mund të ndikojë negativisht në disa aftësi njohëse.
Ethan Balk, një profesor i asociuar i të ushqyerit klinik në Universitetin NYU Steinhardt, këshillon të gjithë t’i kushtojnë vëmendje mënyrës se si ndihen pas gotës së ujit në mëngjes. “Vlerësoni nëse është një zakon që mund ta përfshini lehtësisht në rutinën tuaj të mëngjesit”, tha ai për Verywell Health. “Nëse vendosni ta bëni, pirja e 225 deri në 450 ml ujë është e mjaftueshme.”
Në këtë mënyrë, ne konsumojmë tashmë disa nga lëngjet që na nevojiten gjatë gjithë ditës në mëngjes. Akademia Amerikane e Ushqyerjes dhe Dietologjisë rekomandon një konsum total ditor prej rreth 2.7 litrash lëngjesh për gratë dhe 3.7 litra për burrat, duke përfshirë lëngjet nga ushqimi dhe pijet e tjera.
Mund të ndihmojë tretjen dhe të lehtësojë shqetësimin pas kafesë
Një gotë ujë në mëngjes mund të ketë gjithashtu një efekt të dobishëm në tretje. Uji ndihmon sistemin tretës dhe zorrët të funksionojnë normalisht, dhe disa njerëz e gjejnë ujin e ngrohtë veçanërisht të dobishëm.
Ka studime që sugjerojnë se uji i ngrohtë mund të stimulojë tretjen, por nevojiten më shumë studime për të nxjerrë përfundime të forta.
Balk vëren gjithashtu se pirja e ujit para kafesë mund t’i ndihmojë disa njerëz të lehtësojnë shqetësimin në stomak që lidhet me aciditetin e kafesë. Megjithatë, efekti nuk është i njëjtë për të gjithë dhe varet nga mënyra se si reagon secili person ndaj kafesë.
Nuk mjafton vetëm të pish ujë në mëngjes
Ndërkohë që një gotë me ujë sapo zgjoheni është një fillim i mirë për ditën, është e rëndësishme të qëndroni të hidratuar gjatë gjithë ditës. Të qëndruarit mirë i hidratuar ndihmon në ruajtjen e përqendrimit dhe niveleve të energjisë, veçanërisht në ditët e nxehta.
Megjithatë, kjo nuk do të thotë që ata që pinë kafe duhet të pinë shumë më tepër ujë. Konsumi i moderuar i kafesë mund të jetë pjesë e një konsumi normal ditor të lëngjeve.
“Sasia e zakonshme është një deri në tre filxhanë kafe në ditë. Nëse ndiheni të rraskapitur në mëngjes, provoni të pini më parë një gotë me ujë dhe shikoni se si ndiheni”, përfundoi Balk.