Paralajmërim nga Microsoft: Për shkak të këtij veprimi, mund të mos jemi më në gjendje ta fikim AI-në?

Microsoft kritikon Anthropic për qasjen ndaj vetëdijes së inteligjencës artificiale.
Drejtori për inteligjencën artificiale në Microsoft, Mustafa Suleyman, ka kritikuar qasjen e kompanisë Anthropic lidhur me zhvillimin e vetëdijes së inteligjencës artificiale.
Suleyman ka paralajmëruar se mënyra se si trajnohen modelet e inteligjencës artificiale mund ta bëjë më të vështirë kontrollimin e tyre në të ardhmen. Megjithatë, ai tha se e mbështet fokusin e Anthropic në zhvillimin e sigurt të AI-së dhe vlerësoi drejtimin e kompanisë, veçanërisht CEO-n Dario Amodei.
Kritikat e tij lidhen me përfshirjen e ideve rreth vetëdijes, mirëqenies dhe identitetit personal në trajnimin e chatbotit Claude.
Sipas Suleyman, mësimi i sistemeve me gjuhë dhe modele sjelljeje që lidhen me vetëdijen njerëzore mund të ndikojë në mënyrën se si inteligjenca artificiale e “përjeton” rolin e saj.
Ai paralajmëroi se një qasje e tillë mund ta vështirësojë menaxhimin e sistemeve të ardhshme, të cilat mund të jenë shumë më të afta se modelet aktuale, përfshirë edhe mundësinë e fikjes së tyre kur kjo është e nevojshme.
Suleyman tha se industria e AI-së duhet të fokusohet në zhvillimin e sistemeve që u shërbejnë njerëzve, në vend që t’i afrojë ato me karakteristikat njerëzore.
Ai bëri thirrje që formulimet spekulative për vetëdijen të hiqen nga të dhënat dhe proceset e trajnimit të sistemeve të inteligjencës artificiale.