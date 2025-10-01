Parandaloni diabetin, një simptomë zbulon se sheqeri në gjak është shumë i lartë

Sheqeri i lartë në gjak shpesh kalon pa u vënë re derisa të shfaqen simptoma më serioze. Problemi është se shenjat e hershme janë delikate dhe të lehta për t’u anashkaluar, dhe shumë njerëz as nuk i vënë re derisa nivelet e tyre të glukozës të jenë tashmë të rrezikshme.
Kjo mund të çojë në ndërlikime të tilla si diabeti i tipit 2, ataku në zemër dhe goditja në tru, sëmundja e veshkave ose humbja e shikimit. Ekspertët në fushën e endokrinologjisë paralajmërojnë se ekziston një simptomë që nuk duhet injoruar kurrë, etja e tepërt.
Pse etja e tepërt është një sinjal i rëndësishëm
Kur sheqeri në gjak është shumë i lartë, trupi përpiqet të heqë qafe glukozën e tepërt përmes veshkave, gjë që çon në urinim të shpeshtë.
Kjo, nga ana tjetër, shkakton dehidratim dhe si pasojë etje të fortë, e cila është një nga simptomat më të hershme dhe më të zakonshme të sheqerit të lartë në gjak.
Problemi është se njerëzit shpesh përpiqen ta shuajnë etjen me pije me sheqer si lëngje dhe pije të gazuara, gjë që e përkeqëson gjendjen edhe më shumë.
Një test i thjeshtë mund ta zbulojë problemin
Nëse vini re etje të shtuar dhe urinim të shpeshtë, është e rëndësishme të bëni testin sa më shpejt të jetë e mundur. Një test i thjeshtë i glukozës në gjak mund të zbulojë nëse jeni në gjendje prediabeti apo keni nivele të larta që kërkojnë trajtim.
Për njerëzit që tashmë kanë diabet, shfaqja e kësaj etjeje mund të tregojë se terapia nuk është efektive, se sheqeri është jashtë kontrollit dhe se është e nevojshme të rregulloni dozën e ilaçit ose të insulinës.
Simptoma të tjera të hershme të sheqerit të lartë në gjak
– Shërim i ngadaltë i plagëve
– Humbje peshe e pashpjegueshme
Nëse gjendja nuk kontrollohet, mund të ndodhë hiperglicemia dhe komplikime serioze siç është ketoacidoza diabetike.
Lajmi i mirë është se ndryshimet në stilin e jetës mund të ndihmojnë ndjeshëm. Ekspertët rekomandojnë:
– Një dietë e ekuilibruar me pak sheqer dhe ushqime të përpunuara
– Aktivitet fizik i rregullt, siç është një shëtitje pas një vakti
– Ndërprerja e plotë e pirjes së duhanit
Edhe ndryshimet e vogla mund të kenë një efekt të madh në nivelet e sheqerit në gjak dhe në shëndetin e përgjithshëm.