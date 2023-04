Paris, 90% e qytetarëve kundër përdorimit të skuterave

Skuterat, veçanërisht pas pandemisë janë kthyer në një mënyrë praktike lëvizjeje. Por po aq janë edhe të rrezikshëm, jo vetëm për ata që i përdorin por edhe për të tjerët që janë duke lëvizur në rrugë.

Së fundmi parisienët kanë votuar për të ndaluar marrjen me qira të skuterëve elektrikë në qytetin e tyre, duke i dhënë një goditje operatorëve të skuterëve dhe një triumf për aktivistët e sigurisë rrugore. Pothuajse 90% e votave të hedhura të dielën favorizuan ndalimin e pajisjeve me bateri, treguan rezultatet zyrtare. Referendumi u thirr si përgjigje ndaj një numri në rritje të njerëzve të plagosur dhe vrarë me e-skuter në kryeqytetin francez.

Nga 1.38 milionë njerëz në regjistrin zgjedhor të qytetit, pak më shumë se 103,000 morën pjesë, sipas shifrave zyrtare. Nga këta, mbi 91,300 votuan kundër skuterëve.

Parisi ishte një nga qytetet e para që miratoi mjetet elektrike, por kritikët argumentojnë se ato po shkaktonin më shumë dëm sesa mirë.

Kishte një shqetësim në rritje me mënyrën se si disa njerëz po drejtonin skuterët, duke u endur nëpër trafik, duke shmangur këmbësorët në trotuare dhe duke arritur shpejtësinë 17 mph (27 km/h).

Shpesh nuk mbanin helmeta dhe fëmijët nga 12 vjeç mund të merrnin ligjërisht skuter. Kishte gjithashtu kritika se grupet e e-skuterëve të parkuar krijonin rrëmujë në trotuare.

LIGJET PËR SKUTERAT

Ligjet e reja të prezantuara në vitin 2019, duke përfshirë një kërkesë për të veshur veshje me shikueshmëri të lartë dhe për të mos vozitur kundër fluksit të trafikut, vendosën një gjobë prej 135 € (116 £; 146 dollarë) dhe deri në 1,500 € për tejkalimin e kufirit të shpejtësisë.

Ndërkohë, skuterat e hedhur ishin bërë gjithashtu një problem i rëndësishëm në Paris, ku shumë prej tyre u gjetën në parqet dhe sheshet e qytetit.

Ndalimi i parkimit të skuterëve pa doke në trotuar kryesisht mbeti i pavëmendshëm pavarësisht kërcënimit për një gjobë prej 35 €. /euronews