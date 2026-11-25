Parlamenti Evropian i bëri thirrje sot Bashkimit Evropian të zhvillojë strategji “gjithëpërfshirëse dhe afatgjate” për të mbështetur tranzicionin politik të Sirisë, për të forcuar institucionet shtetërore dhe për të ndihmuar në rimëkëmbjen e vendit, transmeton Anadolu.
Ligjvënësit thanë se “populli sirian ka mundësi historike për të ndërtuar një vend të lirë, demokratik dhe paqësor” gati dy vjet pas rënies së regjimit të Bashar al-Asadit.
Raporti theksoi se mbështetja e BE-së duhet të respektojë integritetin territorial të Sirisë, të mbrojë të drejtat e njeriut dhe komunitetet minoritare dhe të adresojë kërcënimet e sigurisë, përfshirë terrorizmin, krimin e organizuar dhe ndërhyrjen e huaj.
Duke mirëpritur njoftimin e një partneriteti të ri politik të BE-së me Sirinë në janar 2026, ligjvënësit thanë se ndihma evropiane, financimi i rindërtimit dhe çdo pezullim i sanksioneve duhet të mbeten të kushtëzuara dhe të kthyeshme dhe të lidhen me përparimin e matshëm në sundimin e ligjit, reformat kushtetuese dhe të sektorit të sigurisë, llogaridhënien dhe mbrojtjen e të gjitha komuniteteve.
Duke theksuar se mbi 15.6 milionë njerëz në Siri kanë nevojë për ndihmë humanitare, Parlamenti i kërkoi BE-së dhe shteteve anëtare të saj të ruajnë ndihmën humanitare dhe mbështetjen për përpjekjet e hershme të rimëkëmbjes.
“Eurodeputetët janë të shqetësuar për praninë e vazhdueshme të ISIS-it (DEASH-it) dhe organizatave të tjera terroriste në vend, duke theksuar nevojën për një bashkëpunim më të fortë midis autoriteteve kalimtare të Sirisë, BE-së dhe partnerëve ndërkombëtarë për të luftuar terrorizmin”, thanë ligjvënësit.
Që nga rënia e regjimit të Asadit më 8 dhjetor 2024, administrata e re e Sirisë është përpjekur të zgjerojë autoritetin shtetëror në të gjithë vendin dhe të forcojë kontrollin mbi kalimet kufitare. Asadi u largua nga Siria për në Rusi më 8 dhjetor 2024, duke i dhënë fund gati 25 viteve në pushtet dhe dekadave të sundimit të Partisë Baath.