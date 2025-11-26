Parlamenti Evropian propozon kufizim të mediave sociale për fëmijët nën 16-vjeç

Parlamenti Evropian ka propozuar kufizimin e qasjes në mediat sociale për fëmijët nën 16-vjeç për të forcuar mbrojtjen online për të miturit, transmeton Anadolu.
Gjatë një seance plenare, eurodeputetët miratuan një raport jolegjislativ me 483 vota pro, 92 kundër dhe 86 abstenime, duke bërë thirrje për veprime ambicioze për të mbrojtur të miturit online.
Sipas njoftimit nga Parlamenti Evropian, eurodeputetët kërkuan “moshën minimale prej 16-vjeç në të gjithë BE-në dhe ndalimin e praktikave më të dëmshme që krijojnë varësi”.
“Për të ndihmuar prindërit të menaxhojnë praninë digjitale të fëmijëve të tyre dhe të sigurojnë angazhim online të përshtatshëm për moshën, parlamenti propozon moshë minimale digjitale të harmonizuar në BE prej 16-vjeç për qasje në mediat sociale, platformat e ndarjes së videove dhe shoqëruesit e inteligjencës artificiale, duke lejuar njëkohësisht qasjen e 13-16 vjeçve me pëlqimin e prindërve”, thuhet në njoftim.
Eurodeputetët kërkuan ndalimin e platformave që nuk përputhen me rregullat e BE-së, marrjen e masave kundër teknologjive bindësi, siç janë reklamat e synuara dhe marketingu i influencuesve, mbrojtjen e të miturve nga shfrytëzimi komercial dhe adresimi urgjent i sfidave etike dhe ligjore të paraqitura nga mjetet gjeneruese të inteligjencës artificiale, përfshirë deepfake-t dhe chatbot-et shoqëruese.