Parlamenti i Turqisë paralajmëron Izraelin për keqtrajtimin e qytetarëve të saj në paraburgim, kërkon kthimin e tyre

Kuvendi i Turqisë tha të mërkurën se qytetarët turq, përfshirë deputetë, nuk duhet të trajtohen keq, duhet të lirohen dhe të lejohen të kthehen në Turqi, duke paralajmëruar Izraelin “me termat më të ashpër” në këtë drejtim, transmeton Anadolu.
Paralajmërimi erdhi në një mocion të miratuar njëzëri nga parlamenti, i cili dënon sulmet e Izraelit ndaj flotiljeve të ndihmës humanitare me destinacion Gazën.
Parlamenti tha se Flotilja Globale Sumud është bërë zëri i fuqishëm i njerëzimit kundër shtypjes me të cilën përballen palestinezët, duke theksuar: “Izraeli, duke i shtuar një tjetër historisë së tij të vazhdueshme të gjenocidit dhe krimeve të tjera të luftës, sulmoi Flotiljen (Globale) Sumud, një nismë civile dhe paqësore, në ujëra ndërkombëtare, duke penguar dërgimin e ndihmës humanitare për popullin e Gazës dhe duke shkelur sërish në mënyrë të pamatur të drejtën ndërkombëtare”.
Duke theksuar se sulmi i Izraelit të mërkurën ndaj anijes “Conscience”, e cila është pjesë e Koalicionit të Flotiljes së Lirisë, pavarësisht reagimit të komunitetit ndërkombëtar, është “një sulm i urryer” që synon edhe parlamentin turk, thuhet në mocion.
Parlamenti gjithashtu u bëri thirrje të gjitha parlamenteve dhe asambleve parlamentare ndërkombëtare të marrin një qëndrim të bashkuar dhe të ngrenë zërin për të siguruar që pushtimi izraelit mbi popullin palestinez të përfundojë, ndihma për banorët e Gazës të dërgohet pa pengesa dhe Izraeli të mbahet përgjegjës për krimet që ka kryer.
“Ne do të jemi pararojë dhe ndjekës këmbëngulës të mbajtjes së forcave pushtuese izraelite përgjegjëse në gjykatat ndërkombëtare për të gjitha krimet e kryera kundër deputetëve tanë dhe anëtarëve të flotiljes Sumud dhe asaj të Lirisë”, thuhet në mocion.
Duke theksuar se tre nga deputetët e tij janë të ndaluar në anijen “Conscience”, parlamenti shprehu mbështetje për të gjithë qytetarët turq të ndaluar dhe për të gjithë “heronjtë e tjerë që u nisën për të dërguar ndihmë humanitare për popullin e Gazës”.
Ai gjithashtu shprehu besimin se komuniteti ndërkombëtar do të vazhdojë të reagojë fuqishëm ndaj sulmeve izraelite dhe se të gjitha pengesat për një Palestinë të lirë dhe sovrane do të kapërcehen sa më shpejt të jetë e mundur.