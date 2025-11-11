Parlamenti izraelit miraton në lexim të parë projektligjin mbi dënimin me vdekje për të burgosurit palestinezë

Parlamenti izraelit (Knesset) miratoi në lexim të parë një projektligj që parashikon dënimin me vdekje për të burgosurit palestinezë, transmeton Anadolu.
Nga 120 deputetë, 39 votuan pro ndërsa 16 votuan kundër.
Pas votimit, ministri i Sigurisë Kombëtare i ekstremit të djathtë, Itamar Ben-Gvir bëri një postim në platformën e mediave sociale të kompanisë amerikane X. “Otzma Yehudit (Partia e Fuqisë Hebraike e udhëhequr nga Ben-Gvir) është në rrugën e saj për të bërë histori. Ne premtuam dhe e mbajtëm premtimin. Ligji i dënimit me vdekje për terroristët u miratua në votimin e parë”, shkroi ai.
Ben-Gvir më parë ka bërë thirrje vazhdimisht për miratimin e një projektligji që do të lejonte ekzekutimin e të burgosurve palestinezë.
Komiteti i Sigurisë Kombëtare i Parlamentit Izraelit e miratoi projektligjin javën e kaluar, duke hapur rrugën për një votim në Parlament.
Projektligji duhet të miratohet me tre votime në Parlament për t’u bërë ligj.