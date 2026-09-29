Parlamenti norvegjez do të marrë në pyetje 11 ministra lidhur me zbulimet në Ministrinë e Punëve të lidhura me Epstein

Njëmbëdhjetë ministra aktual dhe ish-ministra norvegjezë pritet t’u përgjigjen pyetjeve të parlamentit për dy ditë, duke filluar nga e mërkura, lidhur me praktikat e Ministrisë së Punëve të Jashtme që janë vënë nën shqyrtim pas zbulimeve që kanë të bëjnë me Jeffrey Epstein, transmeton Anadolu.
Sipas gazetës VG, seancat do të shqyrtojnë se çfarë dinin zyrtarët për shqetësimet lidhur me Ministrinë e Punëve të Jashtme, përfshirë fondet e dhëna Institutit Ndërkombëtar për Paqen (IPI), një organizatë kërkimore që më parë drejtohej nga Terje Rod-Larsen, i cili kishte kontakte të afërta me të ndjerin dhe të dënuarin për vepra seksuale, Jeffrey Epstein.
Kryeministri Jonas Gahr Store, i cili shërbeu si ministër i Punëve të Jashtme nga viti 2005 deri në vitin 2012, është ndër personat që pritet të paraqiten para Komisionit Parlamentar për Kontrollin.
Kryetari i komisionit, Per-Willy Amundsen, e përshkroi informacionin e bërë publik deri më tani si “shqetësues”, por paralajmëroi se dy ditë seanca do të ishin të pamjaftueshme për të krijuar një pasqyrë të plotë të çështjeve që po shqyrtohen.
Një komision i veçantë po heton zbulimet dhe pritet të paraqesë raportin e tij në janar të vitit 2028. Autoriteti norvegjez për krimet ekonomike Okokrim po heton gjithashtu akuza specifike për korrupsion që përfshijnë ish-ambasadoren Mona Juul, Rod-Larsen dhe ish-kryeministrin Thorbjorn Jagland.
Ish-ministri i Punëve të Jashtme, Borge Brende, pritet gjithashtu të përballet me pyetje lidhur me rolet e tij në Forumin Ekonomik Botëror dhe kontaktet e tij me Epstein. Anëtari i komisionit, Lars Haltbrekken, tha se do të pyeste nëse lidhjet e Brendes me forumin kishin ndikuar në punën e tij si ministër i jashtëm.
Ministria ra dakord të mbështeste forumin në vitin 2015, gjatë mandatit të Brendes. Më pas, forumi mori financim nga buxheti i Norvegjisë për ndihmën për zhvillim.