Partia AK e Turqisë: Tërheqja dhe çarmatimi i PKK-së sinjalizojnë përparim drejt “Turqisë pa terror”

Partia qeverisëse për Drejtësi dhe Zhvillim (AK) e Turqisë përshëndeti të dielën njoftimin e fundit nga grupi terrorist PKK për tërheqjen nga territori turk dhe ndërmarrjen e hapave drejt çarmatimit, duke e quajtur atë një “rezultat konkret” të udhërrëfyesit të vendit drejt një “Turqie pa terror”, transmeton Anadolu.
“Tërheqja e elementëve terroristë nga Turqia dhe njoftimi i hapave të rinj drejt çarmatimit janë zhvillime në përputhje me objektivin kryesor”, tha zëdhënësi i Partisë AK, Omer Çelik, në platformën turke të mediave sociale NSosyal.
Deklarata e tij vjen pasi grupi terrorist PKK deklaroi më herët gjatë ditës se elementët e tij të armatosur brenda kufijve të Turqisë janë në proces tërheqjeje në Irakun veiror.
Çelik deklaroi se agjenda kryesore e procesit “Turqi pa terror” është shpërbërja e elementëve të organizatës terroriste PKK brenda Turqisë, si dhe vazhdimi i çarmatimit dhe shpërbërja e strukturave të tyre të paligjshme në gjithë rajonin, veçanërisht në Irak dhe Siri.
Sipas tij, udhërrëfyesi drejt një “Turqie pa terror” vazhdon të japë rezultate pozitive.
Ai theksoi rëndësinë e sigurimit të përparimit të pandërprerë në çarmatimin dhe shpërbërjen organizative të grupit terrorist, duke përsëritur se komisioni parlamentar ndërpartiak i krijuar më parë do të luajë rol kyç në formësimin e fazës tjetër të procesit.
“Iniciativa ‘Turqi pa terror’ është një hap strategjik dhe historik për të mbrojtur demokracinë tonë nga të gjitha kërcënimet. Zgjerimi i saj natyror dhe i pandashëm, qëllimi i një ‘rajoni pa terror’, përfaqëson një qëndrim kundër tutelës imperialiste të imponuar përmes organizatave terroriste, veçanërisht në vendet fqinje dhe në gjithë rajonin tonë më të gjerë”, tha zyrtari turk.
Çelik bëri thirrje për vigjilencë kundër provokimeve dhe sabotimeve, duke thënë se Ankaraja është në dijeni të kërcënimeve politike, të inteligjencës dhe operacionale që rrethojnë këtë proces.
Ai tha se pjesëmarrja e larmishme politike nga parti të ndryshme e forcon iniciativën, duke e përshkruar atë si një formë të vlefshme të pasurisë politike në Turqi.
Ai gjithashtu theksoi rolin e mbështetjes publike, duke thënë se uniteti dhe lidhja historike e kombit do të udhëheqin udhërrëfyesin përpara.
“Me vullnetin suprem të presidentit tonë, të gjitha institucionet tona shtetërore vazhdojnë të punojnë me vendosmëri drejt qëllimit të një ‘Turqie pa terror’”, tha ai.
PKK-ja, e listuar si organizatë terroriste nga Turqia, SHBA-ja dhe BE-ja, mblodhi një kongres në maj dhe njoftoi shpërbërjen e saj, pas një thirrjeje në shkurt nga udhëheqësi i grupit, Abdullah Ocalan, për t’i dhënë fund sulmeve të tyre dhjetëravjeçare.