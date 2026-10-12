Partia e ekstremit të djathtë “Reform UK” zotohet se do ta pezullojë sistemin e azilit deri në 5 vjet nëse zgjidhet

Lideri i partisë së ekstremit të djathtë Reform UK, Nigel Farage, u zotua të hënën se do ta pezullojë sistemin e azilit në Mbretërinë e Bashkuar deri në pesë vjet, nëse partia e tij fiton zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme, duke përfshirë edhe anulimin e kërkesave në pritje, si pjesë e një plani për ashpërsimin e masave kundër imigracionit, raporton Anadolu.
Duke folur në një konferencë për media, Farage tha se një qeveri e Reform UK do ta ndërpriste funksionimin e sistemit të azilit gjatë mandatit të saj të parë parlamentar, duke pohuar se Mbretëria e Bashkuar nuk mund t’i përballojë më rreziqet e sigurisë që lidhen me rregullimet aktuale.
“Ne do ta ndërpresim sistemin e azilit deri në pesë vjet”, tha ai.
“Fjalë për fjalë, nuk kemi asnjë ide se kush ndodhet këtu dhe, sinqerisht, nuk mund ta përballojmë këtë rrezik. Nuk është se kemi qenë dorështrënguar gjatë dekadës së fundit”, shtoi ai.
Sipas propozimeve të partisë së tij, pezullimi i sistemit do të nënkuptonte gjithashtu pavlefshmërinë e kërkesave për azil që janë ende në shqyrtim.
Farage tha se një qeveri e Reform UK do të synonte dëbimin e të gjithë shtetasve të huaj të dënuar për vepra penale, si dhe të personave që qëndrojnë ilegalisht në Mbretërinë e Bashkuar.
Ai e përshkroi politikën si një përpjekje për të rikthyer sigurinë kombëtare dhe për të forcuar kontrollet kufitare.
Ai tha se do t’i jepte përparësi shndërrimit të Britanisë në “një vend që e vendos sigurinë kombëtare në krye të agjendës, një vend që bën gjithçka që mundet për të mbrojtur qytetarët e vet dhe një vend që ndalon dhe dëbon njerëzit që hyjnë ilegalisht, siç bëjnë pothuajse të gjitha vendet e tjera të botës”.
Farage tha se partia propozon gjithashtu vendosjen e kufizimeve për vizat dhe fluturimet, si dhe mundësisht vendosjen e tarifave doganore ndaj vendeve që refuzojnë të pranojnë kthimin e shtetasve të tyre, duke përmendur Pakistanin si shembull.
Propozimet do të përfshinin moszbatimin e Konventës së OKB-së të vitit 1951 për Statusin e Refugjatëve, së cilës Mbretëria e Bashkuar i është bashkuar.
Konventa përcakton detyrimet ndërkombëtare për mbrojtjen e refugjatëve, përfshirë parimin e moskthimit, i cili ndalon kthimin e personave në territore ku ata përballen me kërcënime të caktuara ndaj jetës ose lirisë së tyre.
– Farage akuzon Burnhamin se gënjen lidhur me pretendimet për ndërhyrjen ruse në referendumin për Brexit-in
Në të njëjtën konferencë për media, Farage akuzoi kryeministrin Andy Burnham se gënjen lidhur me pretendimet për ndërhyrjen ruse në referendumin e vitit 2016 për Brexit-in, duke e quajtur atë “gënjeshtar”.
Duke iu referuar deklaratave të ish-kryeministrit Boris Johnson, i cili më parë kishte shërbyer edhe si kryediplomat i Britanisë, Farage tha: “Boris Johnson, kur u bë sekretar i Jashtëm, një nga pyetjet e para që bëri ishte: ‘A u konstatua ndërhyrje ruse në fushatën e referendumit?’ Dhe përgjigjja ishte jo”.
Mbretëria e Bashkuar u largua nga BE-ja në vitin 2020, katër vjet pas referendumit në të cilin rreth 52 për qind e votuesve zgjodhën largimin nga blloku.
Në konferencën vjetore të Partisë Laburiste në pushtet, muajin e kaluar, Burnham tha se Britania duhet të shqyrtojë mundësi të ndryshme për marrëdhëniet e saj me Bashkimin Evropian, përfshirë mundësinë e ribashkimit me bllokun.