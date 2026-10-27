Partia e Netanyahut do të filmojë votuesit arabë jashtë qendrave të votimit për pretendime për manipulim zgjedhor

Partia Likud e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu planifikon të dërgojë ekipe për të filmuar votuesit arabë jashtë qendrave të votimit gjatë zgjedhjeve të përgjithshme të së martës dhe këto pamje t‘i përdorë potencialisht për të mbështetur pretendimet për mashtrim zgjedhor nëse partia pëson humbje të madhe, raportoi e përditshmja “Haaretz”, transmeton Anadolu.
Gazeta raporton se Likud ka shpenzuar miliona shekelë për të rekrutuar dhe paguar punonjës që do të monitorojnë qendrat e votimit në komunitetet arabe, do të regjistrojnë votuesit dhe do të raportojnë zhvillimet në selinë e partisë në kohë reale.
Këto ekipe, të krijuara gjatë javëve të fundit, do të veprojnë jashtë qendrave të votimit dhe jo brenda tyre, duke shmangur kështu rregulloret e rrepta që zbatohen për vëzhguesit zyrtarë të zgjedhjeve. Sipas raportit, zyrtarë të lartë të partisë Likud kanë diskutuar mundësinë e nisjes së një fushate që pretendon se zgjedhjet janë manipuluar, në rast se partia pëson humbje të konsiderueshme.
Burime pranë Netanyahut bëjnë të ditur se disa zyrtarë të partisë i kanë bërë presion kryeministrit që ta miratojë këtë strategji dhe se ai po e shqyrton propozimin. Megjithatë, nuk ka prova që Netanyahu të ketë marrë pjesë personalisht në takimet ku është diskutuar ky plan.
Fushata e propozuar ngjan me pretendimet e presidentit amerikan Donald Trump për mashtrime të përhapura zgjedhore, pas humbjes së tij në zgjedhjet presidenciale të vitit 2020. Një zyrtar i lartë i Likudit, i përfshirë në operacionet zgjedhore, i përshkroi pretendimet e partisë për parregullsi gjatë zgjedhjeve izraelite të vitit 2022 si një përgatitje për votimin aktual.
“Viti 2022 ishte një provë gjenerale për zgjedhjet e tanishme”, tha zyrtari. Burime brenda Likudit theksuan se pamjet e mbledhura jashtë qendrave të votimit mund të shpërndahen si prova të supozuara të mashtrimit zgjedhor, pavarësisht se ekipet nuk kanë asnjë autoritet ligjor për të verifikuar identitetin e votuesve.
Përveç kësaj, vëzhguesit e partisë në të gjithë Izraelin pritet të raportojnë çdo incident të pazakontë në një qendër të posaçme, të ngritur për monitorimin e mashtrimeve zgjedhore. Këto pretendime shfaqen ndërsa izraelitët votojnë në zgjedhjet e para të përgjithshme që nga fillimi i luftës gjenocidale të Izraelit kundër Rripit të Gazës, në tetor të vitit 2023.