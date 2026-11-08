Partia e Netanyahut kundërshton zgjedhjet, pretendon se partitë arabe monitoruan votuesit me aplikacione

Partia Likud e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu po përgatitet të paraqesë një ankesë në gjykatë për të kundërshtuar pjesërisht ose tërësisht rezultatet e zgjedhjeve të fundit. Si argument, partia pretendon se partitë politike arabe kanë përdorur aplikacione elektronike për të monitoruar pjesëmarrjen e votuesve, në kundërshtim me një vendim të Gjykatës së Lartë të marrë pak para zgjedhjeve.
Avokati i Likud-it, Ilan Bombach, deklaroi për gazetën The Times of Israel se përfaqësuesit e partisë në qendrat e votimit kanë paraqitur rreth 700 ankesa gjatë ditës së zgjedhjeve. Sipas pretendimeve të tyre, aktivistët e partive arabe përdornin një aplikacion në telefonat inteligjentë për të ndjekur pjesëmarrjen e votuesve.
Bombach pretendon se kjo praktikë mund të ketë ndikuar në “qindra apo edhe mijëra vota”, duke u dhënë partive arabe një avantazh të padrejtë elektoral, pasi Gjykata e Lartë kishte ndaluar përdorimin e këtyre mjeteve.
Megjithatë, ende nuk është vendosur nëse ankesa ligjore do të kërkojë kundërshtimin e të gjithë rezultatit zgjedhor apo do të përqendrohet vetëm në aspekte të caktuara të procesit.
Ankesa pritet të depozitohet në Gjykatën e Qarkut të Jerusalemit, me shumë gjasa pas datës 17 nëntor, kur përfundon afati për paraqitjen e kundërshtimeve të tilla.
Sipas avokatit të Likud-it, nisma mund të përfshijë edhe dy hetime për manipulime të mundshme zgjedhore, të cilat janë aktualisht në zhvillim nga autoritetet kompetente. Vendimi për këtë do të varet nga gjetjet që do të bëhen publike deri në përfundimin e afatit.
Ndërkohë, organizata “Civilian Election Guard”, e cila kishte angazhuar vëzhgues vullnetarë në qendrat e votimit, njoftoi se kishte dokumentuar 374 raste të përdorimit të pretenduar të paligjshëm të aplikacioneve për monitorimin e pjesëmarrjes së votuesve. /tema