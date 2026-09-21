Partia në pushtet në Rusi kryeson në rezultatet paraprake, drejt shumicës kushtetuese

Partia në pushtet Rusia e Bashkuar kryeson në zgjedhjet parlamentare të vendit dhe është në rrugën për të siguruar shumicën kushtetuese, sipas rezultateve paraprake të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, transmeton Anadolu.
Me përpunimin e 93 për qind të fletëve të votimit deri të hënën në mëngjes, Rusia e Bashkuar kishte siguruar 57,83 për qind të votave, nga 49,82 për qind që kishte marrë në zgjedhjet parlamentare të vitit 2021.
Partia Komuniste (KPRF) mori 13,81 për qind, LDPR-ja 8,93 për qind dhe Njerëzit e Rinj 7,97 për qind. Rusia e Drejtë mori 4,96 për qind, pak nën pragun prej 5 për qind të kërkuar për të hyrë në Dumën e Shtetit, dhoma e ulët e parlamentit.
Kandidatët e Rusisë së Bashkuar kryesonin gjithashtu në 208 nga 225 njësitë zgjedhore me një mandat.
Zgjedhjet treditore në Rusi për Dumën e Shtetit me 450 vende përfunduan të dielën, me pjesëmarrjen që iu afrua 57 për qind, nga 51,72 për qind në vitin 2021, sipas Komisionit.
Më shumë se 111 milionë votues kishin të drejtë të votonin në zgjedhjet e zhvilluara në qendrat e votimit dhe përmes votimit elektronik në distancë.
Dhjetë parti garuan në votimin federal sipas listave partiake, përfshirë pesë partitë parlamentare – Rusia e Bashkuar, Partia Komuniste, LDPR-ja, Rusia e Drejtë dhe Njerëzit e Rinj – si dhe Rodina, Komunistët e Rusisë, Të Gjelbrit, Partia e Pensionistëve dhe Partia e Demokracisë së Drejtpërdrejtë.
Partia Yabloko nuk u përfshi në fletën e votimit federal sipas listave partiake, por kandidatët e saj vazhduan të garonin në njësitë zgjedhore me një mandat.
Zgjedhjet ishin votimi i parë parlamentar në Rusi që nga viti 2022 dhe u zhvilluan në kuadër të konfliktit të vazhdueshëm me Ukrainën. Votimi u zhvillua gjithashtu në zonat e Ukrainës të kontrolluara nga Rusia, një veprim që u kundërshtua nga Kievi dhe u dënua nga disa qeveri perëndimore.