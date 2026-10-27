Pas 11 orësh votimi, pjesëmarrja në zgjedhjet në Izrael arrin nivelin rekord prej 66,7 për qind

Pjesëmarrja në zgjedhjet parlamentare të kontestuara në Izrael (Knesset), sipas Komitetit Qendror të Zgjedhjeve, arriti në 66,7 për qind deri në orën 18:00, shifër më e lartë e regjistruar deri në këtë orë që nga viti 1973, transmeton Anadolu.
Sipas një përditësimi të raportuar nga Ynet, kjo shifër shënon një rritje prej rreth 9 për qind krahasuar me të njëjtën orë në zgjedhjet e mëparshme.
“E kemi tejkaluar numrin e votuesve të natës së zgjedhjeve të mëparshme, në vitin 2022”, tha Din Livne, ushtruesi i detyrës së drejtorit të komitetit, duke shtuar se do të diskutohet “mundësia e zgjatjes së orarit të votimit”.
Sipas kanalit privat izraelit Channel 12, pjesëmarrja tejkaloi rekordin e mëparshëm prej 65,2 për qind, të vendosur në zgjedhjet e viteve 1973 dhe 1988.
Sipas shifrave të mëparshme të komitetit, pjesëmarrja ishte 55,7 për qind në orën 16:00, kur më shumë se 4.08 milionë votues kishin hedhur votat e tyre, krahasuar me 44,9 për qind në orën 14:00.
Partia Likud e kryeministrit Benjamin Netanyahu kërkoi zgjatjen e orarit të votimit përtej mbylljes së planifikuar të qendrave të votimit në orën 22:00 me kohën lokale. Kryetari i komitetit, gjyqtari Noam Solberg, pritet të vendosë për këtë kërkesë.
Partia Yashar e Gadi Eisenkot kundërshtoi kërkesën, duke theksuar se nuk kishte ndodhur asnjë ngjarje e jashtëzakonshme që do të justifikonte zgjatjen e orarit.
Megjithatë, partia Otzma Yehudit kërkoi t’i bashkohej peticionit të Likudit, duke përmendur mbingarkesën dhe pritjet jashtëzakonisht të gjata në qendrat e votimit.
Komiteti ka sqaruar se të gjithë ata që mbërrijnë në një qendër votimi deri në orën 22:00 do të lejohen të votojnë, edhe nëse e hedhin votën pas kësaj ore.