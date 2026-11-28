Kirurgu Adem Ademi, njëri nga pjesëtarët e “Grupit të Intelektualëve të Mitrovicës”, i zhdukur gjatë luftës në Kosovë, është rivarrosur sot në Mitrovicë, pasi mbetjet e tij mortore u identifikuan përmes analizave të ADN-së.
Mbetjet mortore të Ademit u gjetën gjatë gërmimeve të zhvilluara në fshatin Kalludër e Vogël të Zubin-Potokut, ku u identifikuan edhe mbetjet e dy personave të tjerë të zhdukur gjatë luftës.
Më 3 nëntor, kryeministri Albin Kurti kishte njoftuar se, bazuar në raportet e reja të ADN-së, ishte konfirmuar identiteti i mbetjeve mortore të Adem (Fazli) Ademit, Fatmir (Bajram) Fazliut dhe Ali (Islam) Halitit, të gjithë pjesëtarë të Grupit të Intelektualëve.
“Grupi i Intelektualëve të Mitrovicës”, i përbërë nga 23 persona, ishte zhdukur në prill të vitit 1999. Në mesin e tyre kishte mjekë, profesorë, avokatë dhe profesionistë të tjerë.
Pas më shumë se dy dekadash pritjeje dhe pasigurie, identifikimi i mbetjeve mortore i ka mundësuar familjes së Adem Ademit që t’i japë atij lamtumirën e fundit dhe ta rivarrosë në vendlindje.