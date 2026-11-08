Pas falimentit të një banke dixhitale që i avitet Shqipërisë nga një izraelit, ja si ra njeriu i parë i këtij shteti

Jo vetëm dorëheqje: presidenti paraguajan përfundoi në arrest shtëpiak
Presidenti i Paraguait, Santiago Peña, u shkarkua nga detyra dhe u vu në arrest shtëpiak pasi një falimentim banke shkaktoi një krizë që la më shumë se gjysmën e popullsisë së vendit pa qasje në llogaritë e tyre bankare.
Santiago Peña u arrestua të premten, më 6 nëntor, vetëm pak minuta pasi ligjvënësit, përfshirë anëtarë të partisë së tij, votuan unanimisht për ta shkarkuar atë për shkak të falimentimit të bankës Ueno, e cila falimentoi më parë këtë javë dhe ishte e lidhur me interesat e tij private të biznesit.
Arrestimi dhe betimi i pasardhësit të tij u zhvillua ndërsa himni paraguaian luhej në Kongres dhe në televizionin kombëtar, raporton BBC.
Peña ofroi dorëheqjen e tij të enjten, më 5 nëntor. Megjithatë, në vend që ta pranonin atë, senatorët votuan për ta shkarkuar dhe e akuzuan për shpërdorim detyre, që do të thoshte se ai humbi imunitetin që normalisht u jepet ish-presidentëve.
Peña, i cili deri vitin e kaluar zotëronte aksione në kompaninë që zotëronte bankën, mohoi çdo përgjegjësi për veprimet e paligjshme.
Akuzat kundër tij përfshijnë konflikt interesi, manipulim të mbikëqyrjes rregullatore, devijim të fondeve të pensioneve dhe pjesëmarrje në një mbulim institucional që përfshin bankën qendrore.
Sipas prokurores Silvia Margarita Gonzales Vester, Peña është planifikuar të merret në pyetje të shtunën nën dyshimin për shkelje të besimit, ushtrim të ndikimit dhe përvetësim.
Ish-zëvendësi i tij, Pedro Alliana, u betua si presidenti i ri i përkohshëm i Paraguait dhe u zotua të mos i braktisë miliona qytetarë të prekur nga skandali financiar.