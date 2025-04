Pas Holandës, edhe Belgjika prezanton shërbimin vullnetar ushtarak

Ministri i Mbrojtjes i Belgjikës, Theo Francken, dëshiron të rrisë numrin e rezervistëve nga rreth 6,600 në 20,000 dhe për ta bërë këtë, ai shpreson të rekrutojë të rinj në shërbimin vullnetar ushtarak.

Pas një nisme të ngjashme të shpallur së fundmi në Holandë, 18-vjeçarët do të fillojnë të marrin letra më vonë këtë vit për t’i inkurajuar ata të bashkohen me ushtrinë.

Belgjika aktualisht ka një kufi prej 6000 rezervistësh, një numër që tashmë është tejkaluar. Francken thotë se ka pasur shumë kërkesa, por se të gjitha programet e trajnimit janë të plota dhe nuk ka instruktorë të mjaftueshëm për të përmbushur një kërkesë të shtuar për shërbimin ushtarak.

Plani i Francken do të lejonte 500 rezervistë shtesë përmes shërbimit vullnetar ushtarak duke filluar nga viti 2026. Nga viti 2027 e në vazhdim, ky numër do të rritet në 1000 në vit.

Qëllimi i tij është të rekrutojë rreth 5600 rezervistë deri në vitin 2029. Ata që zgjedhin të regjistrohen për shërbimin ushtarak, do ta bëjnë këtë për një vit dhe do të fitojnë rreth 2000 euro në muaj, në përputhje me pagën e një ushtari fillestar. Ata që vendosin të mos shkojnë në ushtri pas një viti, do të detyrohen të qëndrojnë si rezervist për 10 vjet.

Holanda konfirmoi në fund të marsit se synon të dyfishojë personelin e saj ushtarak nga 70,000 në 200,000 deri në vitin 2030.

17-vjeçarëve do t’u kërkohet të plotësojnë një anketë mbi baza vullnetare, por ai përfundimisht mund të bëhet i detyrueshëm. Në Suedi, tashmë është e detyrueshme për 17-vjeçarët të plotësojnë një anketë të gjerë në lidhje me aftësitë, motivimet dhe afinitetin e tyre me mbrojtjen.

Ushtria holandeze tashmë u ofron njerëzve midis moshës 18 dhe 27 vjeç mundësinë për të provuar një karrierë në ushtri për një vit, të ashtuquajturin “vit shërbimi”.

Sekretari holandez i Mbrojtjes, Gijs Tuinman, shpreson se sondazhi do të inkurajojë më shumë njerëz të marrin pjesë. 18-vjeçari Matthias filloi shërbimin e tij ushtarak vullnetar me ushtrinë holandeze në tetor.

“Nuk isha i sigurt nëse ky profesion do të ishte për mua, kështu që zgjodha vitin e shërbimit në mënyrë specifike që të mund ta provoja për një vit”, thotë ai.

Me stërvitjen e përditshme, ndihmën e parë në luftime dhe jetën në kazermë, java e Matias ndjek të njëjtin ritëm si ajo e një ushtari në karrierë.

“Njerëzit duan të kontribuojnë, por nuk kanë kuptim se çfarë do të thotë të jesh pjesë e ushtrisë”, tha Erik Noordam, një kapiten-lejtnant në ushtrinë holandeze.

“Pragu për të aplikuar për një kontratë të gjatë është mjaft i lartë. Viti i tyre i shërbimit e thyen atë të hapur. Viti i shërbimit është një mënyrë shumë e thjeshtë për të provuar ushtrinë” shtoi ai.