Një zëdhënës i dhomës së operacioneve ushtarake të opozitës siriane tha për Al Jazeera se luftëtarët kanë marrë kontrollin e fshatit perëndimor të Damaskut.

“Pas Homsit do të nisemi drejt Damaskut. Do të ketë një Siri të re të bazuar në drejtësi. Ne nuk po përballemi me një ushtri të vërtetë, por me një milici”, tha ai.

Zëdhënësi shtoi se ata kanë komunikuar me ushtrinë për ata që duan të largohen nga qeveria e Asadit për t’i qetësuar ata.