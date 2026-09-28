Pas më shumë se 20 vitesh, amerikanët tërhiqen plotësisht nga Iraku

Pushtimi i vitit 2003 që morri shumë kritika: Sadami ra, kaosi mbeti!
Ushtria amerikane është tërhequr plotësisht nga Iraku, tha të dielën një zyrtar qeveritar në Bagdad.
Të gjitha forcat luftarake dhe njësitë e mbështetjes logjistike amerikane janë larguar nga vendi, tha një zyrtar për dpa të dielën. Por Shtetet e Bashkuara ende nuk e kanë konfirmuar zyrtarisht këtë.
Iraku dhe SHBA-të kanë rënë dakord të tërhiqen në vitin 2024, dhe sipas të dhënave të Pentagonit, rreth 2,500 trupa amerikane janë stacionuar në Irak vitet e fundit.
Deri në tërheqje, forcat amerikane ishin të stacionuara në Erbil në rajonin kurd, në një bazë pranë aeroportit të Bagdadit dhe në lagjen qeveritare të kryeqytetit të njohur si Zona e Gjelbër.
SHBA-të dhe aleatët e saj pushtuan Irakun në vitin 2003, pavarësisht kritikave ndërkombëtare, dhe përmbysën sundimtarin e atëhershëm Saddam Hussein.
Pas tërheqjes në vitin 2011, ushtria amerikane u kthye në vitin 2014 me kërkesë të qeverisë irakiane për të luftuar ISIS-in.
Situata e sigurisë në Irak është përkeqësuar përsëri që nga fillimi i luftës Iran-Irak, e cila ka parë sulme ndaj objekteve dhe ushtarëve amerikanë në vend, si dhe ndaj objektivave kurdë.
Irani dhe forcat aleate me Teheranin pritet ta mirëpresin tërheqjen e SHBA-së. Të mërkurën, kur skadon afati zyrtar për tërheqjen e SHBA-së, Iraku do të fillojë katër festa zyrtare, duke festuar “Ditën e Pavarësisë”.
Milicitë e mbështetura nga Irani brenda Irakut fillimisht duhej të çarmatoseshin dhe të integroheshin në aparatin e sigurisë shtetërore ndërsa trupat amerikane tërhiqeshin, raporton dpa. /tesheshi