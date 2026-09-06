Pas më shumë se dy vitesh nën rrënoja, familjet në Gaza u japin lamtumirën rreth 100 të afërmve

Pas më shumë se dy vitesh pritjeje, familjet palestineze në Gaza më në fund kanë mundur t’u japin lamtumirën rreth 100 të afërmve, trupat e të cilëve u nxorën nga rrënojat e shtëpive të shkatërruara.
Të shtunën, pranë xhamisë Imam al-Shafi’i në lagjen Zeitoun të qytetit të Gazës, mbetjet mortore u radhitën dhe u mbuluan me flamuj palestinezë. Familjarët ndezën qirinj, vendosën lule dhe qëndruan pranë fotografive dhe emrave të viktimave.
Trupat u nxorën ditët e fundit nga ekipet e Mbrojtjes Civile të Gazës, nga rrënojat e shtëpive të familjeve Rahim, Balawi, Malaka dhe Qanbour.
Operacionet e kërkim-shpëtimit po zhvillohen me pajisje të kufizuara, pasi ekipet kanë në dispozicion vetëm disa ekskavatorë dhe mjete të vjetruara.
“E gjithë jeta ime ka ikur”
Maryam Hassan al-Balawi ishte mes familjarëve që prisnin prej vitesh nxjerrjen e të afërmve të saj. Ajo humbi bashkëshortin dhe fëmijët, ndërsa pranë saj qëndronte vajza e vetme që i ka mbijetuar.
“Burri im dhe fëmijët e mi u vranë. Nuk më ka mbetur askush përveç vajzës sime të vetme, Malak”, tha ajo.
“E gjithë jeta ime ka ikur. Burri im dhe fëmijët e mi kanë ikur. Nuk kam më jetë”, shtoi Balawi.
Ajo tregoi se bashkëshorti i saj, para se të vritej, i kishte kërkuar që nëse do të vdiste, ta mbështillte me duart e saj dhe ta varroste vetë.
Për më shumë se dy vjet, ajo nuk kishte mundur ta përmbushte atë dëshirë.
Nxjerrja e trupave, megjithatë, i solli një lehtësim pas një pritjeje të gjatë.
“Kur i nxorën, ndjeva një lehtësim në zemër, sikur shpirti im doli bashkë me ta”, tha ajo.
32 anëtarë të një familjeje
Jadallah Rahim qëndroi pranë mbetjeve të 32 të afërmve të tij, të vrarë kur shtëpia e familjes u godit më 19 shkurt 2024.
Sipas tij, më shumë se 15 prej viktimave ishin fëmijë dhe rreth 10 ishin gra.
“‘Faji’ i tyre i vetëm ishte se qëndruan në shtëpitë e tyre. Ata u bombarduan papritur dhe të gjithë u vranë në çast”, tha Rahim.
Në shtëpi ndodheshin 33 persona. Vetëm një vajzë mbijetoi.
Të tjerët mbetën nën rrënoja për rreth dy vjet e gjysmë, derisa ekipet e Mbrojtjes Civile arritën t’i nxirrnin pas disa ditësh gërmimesh me pajisje të kufizuara.
“Këta nuk janë numra. Shikoni emrat e tyre. Burra, gra, fëmijë dhe të moshuar”, tha Rahim.
Dhimbja u rikthye
Nxjerrja e trupave i dha fund pritjes, por për shumë familje riktheu edhe dhimbjen.
“Ky nuk është gëzim. Dhimbja u kthye. Vuajtja u kthye. Lotët u kthyen”, tha Rahim.
Sipas Mbrojtjes Civile, faza e dytë e projektit përfshin 147 shtëpi të shkatërruara në qytetin e Gazës dhe në pjesët veriore e qendrore të Rripit të Gazës. Në këto rrënoja besohet se ndodhen rreth 1,072 trupa.
Në fazën e parë, të nisur në nëntor 2025, ekipet nxorën rreth 333 trupa dhe mbetje mortore nga 54 shtëpi dhe ndërtesa të shkatërruara.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, që nga tetori 2023, të paktën 73,651 palestinezë janë vrarë dhe 174,575 janë plagosur gjatë luftës.
Për familjet në Zeitoun, megjithatë, këto shifra tregojnë vetëm një pjesë të historisë.
Pas më shumë se dy vitesh nën rrënoja, të afërmit e tyre më në fund mund të varrosen dhe të marrin lamtumirën e fundit. /mesazhi