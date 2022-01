Pas referendumit serb, Ambasada e SHBA-së në Prishtinë: Kosova përcakton kushtet për organizimin e zgjedhjeve të huaja në territorin e saj

Shtetet e Bashkuara kanë mirëpritur referendumin e Serbisë, në të cilin qytetarët miratuan amendamentet kushtetuese që synojnë reformën në drejtësi, por njëkohësisht bën të ditur qëndrimin e SHBA-së për të drejtat e Kosovës si shtet i pavarur dhe sovran për të përcaktuar kushtet me të cilat do të zhvillohen zgjedhjet e shteteve të tjera sovrane në territorin e saj.

Ambasada Amerikane në Prishtinë përmes një reagimi në rrjetet sociale ka përshëndetur zgjedhjet për ndryshimet kushtetuese në shtetin serb të mbajtur më 16 janar.

Lidhur me referendumin ambasada amerikane përkujton se “Shtetet e Bashkuara iu bashkuan partnerëve të saj evropianë duke u bërë thirrje të gjithë qytetarëve serbë që të marrin pjesë, pasi ne besojmë se është e rëndësishme që votuesit me të drejtë të votojnë në zgjedhje dhe referendume. Thënë kështu, le të jemi të qartë për qëndrimin e SHBA-së për të drejtat e Kosovës si shtet i pavarur dhe sovran për të përcaktuar kushtet me të cilat do të zhvillohen zgjedhjet e shteteve të tjera sovrane në territorin e saj”, shkruan Telegarfi.

SHBA ka shpresuar se Qeveria e Kosovës do të vazhdonte praktikën e kahershme të lejimit të OSBE-së për të mbledhur fletëvotimet e votuesve me të drejtë vote që jetojnë në Kosovë, por ajo zgjodhi të mos e bënte këtë.