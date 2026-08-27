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Pas Shqipërisë, ja ku po futen tjetër tentakulat izraelite në Ballkan

Sionistët, aleatë të atyre që duan t’i vënë dhe njëherë flakën rajonit

Ai Izraeli që Shqipëria i ka hapur dyert, duke krijuar me këtë shtet gjenocidal partneritetin më kontravers e më amoral deri në kufijtë e vasalitetit, po lidhet tashmë fuqishëm dhe një formacion politik famëkeq serb që ka tendencën t’i vërë flakën Ballkanit. Eshtë Srpska në Bosnje e Milorad Dodikut.

Më 3 shtator, entiteti boshnjak i Republikës Srpska do të marrë “Dhomën e Tregtisë së Shtetit të Izraelit në Republikën Srpska” në Banja Luka, dhe ajo do të drejtohet nga biznesmeni kontrovers Amir Gross Kabiri, shkruan portali Istraga.ba.

Ceremonia me rastin e themelimit do të mbahet në Qendrën Administrative të Qeverisë së RS.

Mikpritës do të jenë drejtorët në detyrë të Zyrës së RS për Bashkëpunim Ndërkombëtar Ana Trishiç-Babiç dhe Kabiri, dhe është njoftuar edhe prania e ambasadores izraelite në Tiranë, e cila gjithashtu mbulon dhe Bosnjen, Galit Peleg. /tesheshi.

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