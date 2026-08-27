Pas Shqipërisë, ja ku po futen tjetër tentakulat izraelite në Ballkan

Sionistët, aleatë të atyre që duan t’i vënë dhe njëherë flakën rajonit
Ai Izraeli që Shqipëria i ka hapur dyert, duke krijuar me këtë shtet gjenocidal partneritetin më kontravers e më amoral deri në kufijtë e vasalitetit, po lidhet tashmë fuqishëm dhe një formacion politik famëkeq serb që ka tendencën t’i vërë flakën Ballkanit. Eshtë Srpska në Bosnje e Milorad Dodikut.
Më 3 shtator, entiteti boshnjak i Republikës Srpska do të marrë “Dhomën e Tregtisë së Shtetit të Izraelit në Republikën Srpska” në Banja Luka, dhe ajo do të drejtohet nga biznesmeni kontrovers Amir Gross Kabiri, shkruan portali Istraga.ba.
Ceremonia me rastin e themelimit do të mbahet në Qendrën Administrative të Qeverisë së RS.
Mikpritës do të jenë drejtorët në detyrë të Zyrës së RS për Bashkëpunim Ndërkombëtar Ana Trishiç-Babiç dhe Kabiri, dhe është njoftuar edhe prania e ambasadores izraelite në Tiranë, e cila gjithashtu mbulon dhe Bosnjen, Galit Peleg. /tesheshi.