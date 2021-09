Pas zgjedhjeve, Gjermania përballet me negociata të gjata për një qeveri koalicioni

Gjermania po hyn në një fazë negociatash për krijimin e qeverisë së re, që ka gjasa të zgjasin pasi rezultatet paraprake të zgjedhjeve të së dielës tregojnë se socialdemokratët e qendrës së majtë, fituan numrin më të madh të votave, por me një diferencë të vogël. Bëhet fjalë për një garë që do të përcaktojë se kush do të pasojë kancelaren në largim Angela Merkel.

Social Demokratët (SPD) morën 25.7% të votave të dielën, të pasuar nga 24.1% për Bashkimin Kristian Demokrat (CDU) të qendrës së djathtë të zonjës Merkel.

Rezultati është një rikthim për Social Demokratët të cilët siguruan vetëm 20.5% në vitin 2017 dhe në vitet e fundit kishin rënë edhe më poshtë.

Udhëheqësi i Social Demokratëve, zëvendëskancelari i tanishëm Olaf Scholz, u tha mbështetësve në mbrëmje se rezultatet treguan se shumë donin “një ndryshim të qeverisë”. Por partisë së tij do t’i duhet të formojë një koalicion për të qeverisur, siç e pranoi ai sot.

“Duhet të veprojmë shumë shpejt për formimin e qeverisë, ndoshta para Krishtlindjeve nëse është e mundur. Nga ana tjetër duhet ta dini se Gjermania ka pasur gjithmonë qeveri koalicioni dhe ato kanë qenë gjithmonë të qëndrueshme”.

Ai tha se synon ta formojë një koalicion me të Gjelbrit dhe Partinë e Lirë liberale (FDP).

Armin Laschet, kandidati i bllokut CDU të kancelares Merkel, pranoi të hënën se rezultati ishte i dhimbshëm dhe tha se partia e tij vazhdon të synojë të drejtojë një qeveri të re, megjithëse dukej shumë më pak i sigurt sesa të dielën për një të tillë.

Ai kundërshtoi idenë se zgjedhjet u dhanë një mandat të qartë Social Demokratëve ose ndonjë partie tjetër.

“Mund të themi se asnjë parti, përfshirë e jona, nuk mund ta lexojë rezultatin si një mandat për të qeverisur”, tha ai.

Z. Scholz dhe z. Laschet po konkurrojnë për postin e udhëheqësit të ekonomisë më të madhe të Evropës pasi Kancelarja Merkel largohet pas 16 vjetësh në këtë detyrë.

Partia e Gjelbër ambientaliste përfundoi e treta me 14.8% dhe Demokratët e Lirë pro-biznesit përfunduan të katërtin me 11.5%.

Merkel do të qëndrojë në detyrë derisa të zgjidhet pasardhësi i saj.

Megjithë synimin e shprehur nga kandidatët e partive kryesore për të arritur një marrëveshje për qeverisje para fundit të vitit, shumica e analistëve mendojnë se pasardhësi i saj nuk ka gjasa të dihet para vitit të ardhshëm. /voa