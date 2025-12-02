Pavarësisht armëpushimit dhe garancive të Trumpit, Izraeli vret gazetarin palestinez në Gaza

Një gazetar palestinez u vra në një sulm izraelit në jug të Rripit të Gazës sot, pavarësisht marrëveshjes së armëpushimit të mbështetur nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump, transmeton Anadolu.
Burime mjekësore thanë për Anadolu se fotoreporteri Mahmoud Wadi humbi jetën në një sulm me dron izraelit në Khan Younis qendror, një zonë që nuk bie nën zonën e verdhë të kontrolluar nga Izraeli.
Nuk kishte asnjë deklaratë zyrtare nga Zyra e Medias së Qeverisë së Gazës për vrasjen.
Sipas shifrave të fundit të publikuara nga zyra në fund të tetorit, Izraeli kishte vrarë 256 gazetarë në Gaza që nga 8 tetori 2023. Vdekja e Wadi-t e çon numrin e viktimave në 257.
Babai i Wadi-t, Issam, e përshkroi sulmin izraelit si “një tërmet që goditi tendën”.
“Nuk e prisja kurrë ta humbisja Mahmoudin, i cili nuk ishte vetëm djali im, por një mik, pasi ai u rrit në një studio fotografike”, tha babai i pikëlluar ai për Anadolu.
“Mahmoud po fotografonte në një zonë të sigurt (jo nën kontrollin izraelit sipas marrëveshjes së armëpushimit), por izraelitët nuk respektojnë asnjë premtim; e gjithë jeta e tyre është tradhti dhe mashtrim”, tha ai.
– Akt kriminal
Babai palestinez e quajti vrasjen e të birit “një akt kriminal të kryer nga pushtimi izraelit”.
“Ata (izraelitët) do të vazhdojnë derisa të shkatërrojnë të gjithë botën”, tha ai.
Një koleg i gazetarit të vrarë, Muhammad Abu Ubaid, një korrespondent për Al-Alam TV në Gaza, tha se Wadi ishte “i njohur për punën e tij humanitare dhe ndihmën ndaj njerëzve”.
“Ai mund të mos jetë i njohur për të gjithë, por të varfrit dhe të prekurit e njohin mirë, sepse ai ia kushtoi kohën e tij ndihmës së tyre”, tha ai për Anadolu.
“Wadi ishte një person me zemër të pastër. U ula me të mbrëmë, folëm shumë dhe ai më tregoi për planet e tij për të rritur të birin e tij të vogël, i cili është e gjithë bota e tij. Bota hesht dhe po vëzhgon, dhe pushtimi (izraelit) vazhdon të na vrasë ne dhe gazetarët pavarësisht marrëveshjes”, tha ai.
Institucionet ndërkombëtare të medias i kanë bërë vazhdimisht thirrje Izraelit që të ndalojë sulmet fatale ndaj gazetarëve palestinezë në Rripin e Gazës, por Tel Avivi i ka injoruar këto thirrje.
Palestinezët e shohin shënjestrimin e qëllimshëm të gazetarëve palestinezë nga ushtria izraelite në Rripin e Gazës si një përpjekje për të mbuluar krimet e saj në territor.
Marrëveshja e armëpushimit hyri në fuqi në Gaza më 10 tetor sipas planit të Trumpit për Gazën, duke ndaluar dy vjet sulme izraelite që kanë vrarë më shumë se 70.000 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe kanë plagosur mbi 171.000 të tjerë që nga tetori i vitit 2023.
Izraeli e ka shkelur vazhdimisht marrëveshjen duke hapur zjarr ndaj civilëve palestinezë në zonat që nuk i kontrollon sipas marrëveshjes, ndërsa grupi palestinez Hamas ka njoftuar angazhimin e tij të plotë ndaj kushteve të marrëveshjes dhe i ka kërkuar SHBA-së të ushtrojë presion mbi Izraelin që t’i përmbahet marrëveshjes.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës, të paktën 356 palestinezë janë vrarë dhe më shumë se 900 të tjerë janë plagosur në sulmet izraelite që nga armëpushimi.